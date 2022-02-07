  "Для всех будет за честь с тобой работать". 17-летняя дочь Меладзе на шоу "Голос країни" развернула к себе кресла всех тренеров. Видео

"Мне так импонирует, насколько вы скромная и трогательная девушка, – прокомментировала выступление Лии Меладзе певица Надя Дорофеева. – Вы так трогательно сегодня звучали, будто бы ангел для меня".

"Лиечка, ваш папа написал много хороших песен. Но когда я слушал вас, я точно не знал, кто вы. Меня это не интересовало. Я просто услышал ваш тембр, и мне было все равно, кто вы, как выглядите, сколько вам лет. Для меня будет большой радостью, если вы будете в моей команде", – заявил фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Я хочу тебя пригласить, потому что научу доводить тебя все от начала до конца. Приглашаю к себе", – обратился к дочери Меладзе еще один тренер, украинский певец и продюсер Потап.

"Мы все тебя приглашаем и для всех будет за честь с тобой работать, – заявила Оля Полякова. – Выбирай сердцем".

Дочь Меладзе выбрала в качестве тренера украинскую певицу Надю Дорофееву.

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Видео: Голос країни / YouTube