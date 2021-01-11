Джанабаева показала младшего сына от Меладзе

Супруга российского певца Валерия Меладзе певица Альбина Джанабаева сфотографировала сына на батуте.

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева 8 января в Instagram Stories обнародовала фото младшего сына.

На снимке шестилетний Лука в носках, шортах и реглане запечатлен лежащим на животе на надувном батуте.

"Минутка отдыха", – подписала фото артистка.

Скриншот: albinadzhanabaeva / Instagram

Альбина Джанабаева была солисткой группы "ВИА Гра" с 2004-го по 2013 год. В 2014-м она вышла замуж за российского певца Валерия Меладзе. Супруги воспитывают двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014).

От первого брака с Ириной Меладзе у артиста есть три дочери: Инга (1991), Софья (199) и Арина (2002).

Сейчас Джанабаева строит сольную карьеру – в 2019 году она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе.