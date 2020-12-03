"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети

Российская певица Альбина Джанабаева позировала в купальнике, накинув на плечи плащ.

Джанабаева была солисткой "ВИА Гры" с 2004-го по 2013 год Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

Бывшая участница группы "ВИА Гра" певица Альбина Джанабаева 3 декабря на своей странице в Instagram разместила фото, на котором была запечатлена полуобнаженной.

Певица позирует возле стены, повернувшись к объективу боком. Для фотосессия она выбрала черный сдельный купальник, накинув на плечи плащ.

"Ого какая секси!" – прокомментировали фото фолловеры.

"Фотография красивая! Альбина шикарная! Но у меня вопрос – зачем замужняя женщина, мама двоих детей выставляет такое фото? Кто объяснит?" – отреагировали на публикацию пользователи сети.

"Ноги – пушка", – оценили внешность певицы подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Альбина Джанабаева была солисткой группы "ВИА Гра" с 2004-го по 2013 год. В 2014-м она вышла замуж за Валерия Меладзе. Супруги воспитывают двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014).

Сейчас Джанабаева строит сольную карьеру – в 2019 году она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе.