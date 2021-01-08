"Сломан один позвонок". Заявившая о переломе шеи младшая дочь Меладзе рассказала подробности случившегося

На Рождество младшая дочь российского артиста Валерия Меладзе Арина попала в больницу с переломом шеи.

Заявившая о переломе шеи младшая дочь российского певца Валерия Меладзе Арина вечером 7 января в Instagram Stories сообщила, что ее состояние не настолько плохое, как могло бы быть.

"Огромное спасибо за слова поддержки. Все не так плохо, как могло бы быть – сломан один позвонок. Будьте аккуратны", – написала дочь Меладзе.

Скриншот: meladzearina / Instagram

Арина Меладзе (2002) – младшая дочь певца. Ее мать – первая супруга артиста Ирина Меладзе. У Арины есть две старшие сестры – Инга (1991) и Софья (1999).

7 января Арина Меладзе заявила, что сломала шею, не уточнив подробности случившегося.