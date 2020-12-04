  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки

По словам российского певца Валерия Меладзе, у него из-за пандемии коронавируса на осень 2021 года было перенесено около 60 концертов.

Российский певец Валерий Меладзе в комментарии YouTube-каналу "Редакция" заявил, что для него не был важен негатив, который последовал после его призыва к коллегам бойкотировать участие в съемках новогодних передач на федеральных каналах в ответ на введение запрета на проведение концертов во время пандемии коронавируса.

"Когда пишут работники сцены и даже директора концертных залов – их не слышат, а меня услышали. И ничего страшного, что был негатив", – подчеркнул артист.

Он сообщил, что вынужден был перенести около 60 концертов на осень 2021 года и не рассчитывает на то, что выступления могут начаться раньше этого времени.

"Только тот человек, который зарабатывает деньги, уважает чужой труд и понимает, что любые деньги зарабатываются нелегко. Я вообще приехал из провинции и долго-долго пробивался. И считать труд артистов легким и что они зарабатывают огромные деньги – нельзя", – подытожил певец.

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Видео: Редакция / YouTube

С 13 ноября в Москве действуют новые правила по предотвращению распространения коронавируса. В частности, ресторанам, барам и кафе запрещено работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей должно быть временно приостановлено, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. При этом в театрах, кинотеатрах и концертных залах в этот период количество зрителей не должно превышать 25% от общей вместимости зала.

Реагируя на это, российский певец Валерий Меладзе призвал коллег бойкотировать съемки в новогодних передачах, чтобы привлечь внимание властей к проблемам артистов, которые остались без работы в условиях карантина.

Его поддержал российский актер украинского происхождения, участник московского театра "Квартет И" Леонид Барац, а певец Лев Лещенко рассказал, что из-за карантина оказался в трудном финансовом положении и выживает благодаря сбережениям и поддержке друзей. Юморист Владимир Винокур сообщил, что в сложившейся ситуации мог бы строить "какие-то дачи, дома", так как по первому образованию он строитель.

Ведущая Дана Борисова предложила помощь артистам, предоставив им талоны на еду и скидки на услуги.

В то же время певец Витас призвал коллег "перестать думать о бабле" и с уважением отнестись к руководству федеральных каналов.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что правительство Российской Федерации не рассматривает меры в поддержку российского шоу-бизнеса.