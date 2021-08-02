"Какой сладкий мальчик". "Ласкуша невероятный". Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео

"Крысеныш Лева. Когда ему хорошо, урчит зубами. И мне хорошо, но я так не умею. Надо работать над собой", – написала Ирина Меладзе.

Она позирует в кадре, прижимая животное к груди.

"Какой сладкий мальчик", – умилились подписчики.

"Ой, какая прелесть. Никогда не видела таких. Ласкуша невероятный", – прокомментировали ролик пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Меладзе (@irinameladze_)