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04 августа, 2021
 
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"Какой сладкий мальчик". "Ласкуша невероятный". Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео

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В браке с Валерием Меладзе Ирина родила трех дочерей
В браке с Валерием Меладзе Ирина родила трех дочерей
Фото: irinameladze_ / Instagram

Бывшая жена российского певца Валерия Меладзе Ирина Меладзе 2 августа опубликовала в Instagram короткий ролик, в котором запечатлена со своим новым питомцем – крысой по кличке Лева.

"Крысеныш Лева. Когда ему хорошо, урчит зубами. И мне хорошо, но я так не умею. Надо работать над собой", – написала Ирина Меладзе.

Она позирует в кадре, прижимая животное к груди.

"Какой сладкий мальчик", – умилились подписчики.

"Ой, какая прелесть. Никогда не видела таких. Ласкуша невероятный", – прокомментировали ролик пользователи сети.

Контекст:

Ирина и Валерий Меладзе официально развелись 21 января 2014 года. В браке у пары родилось три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002).

В 2014 году Меладзе женился на солистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой. Супруги воспитывают двух сыновей: Константина (2004) и Луку (2014), – а также дочь Агату (2021).

В ноябре 2020 года Меладзе признался, что познакомился с Джанабаевой, когда она пришла к нему устраиваться на работу. "Сначала Альбина пришла ко мне работать в группу на бэк-вокал, и вот тогда у нас случился роман", – заявил тогда певец.

Теги: животные, Валерий Меладзе, Ирина Меладзе
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