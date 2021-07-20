"Повезло с хозяйкой", "Какой бубочка". Билык завела питомца и показала милое видео с его участием

"Как не съем, то понадкусываю. Мой новый друг. Мотя. Не знаю, то ли девочка, то ли мальчик. Стоит узнавать вообще?" – подписала ролик артистка.
"Какой хорошенький пушистик", – отреагировали на ролик подписчики певицы.
"Какой бубочка. Ирочка, это просто чудо", – восхитились пользователи сети.
"Повезло с хозяйкой", – прокомментировали публикацию поклонники Билык.
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Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.