Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2021
 
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"Повезло с хозяйкой", "Какой бубочка". Билык завела питомца и показала милое видео с его участием

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Билык назвала хомяка Мотей
Билык назвала хомяка Мотей
Фото: bilyk_iryna / Instagram

Украинская певица Ирина Билык завела хомяка. Об этом она рассказала 20 июля в Instagram, разместив ролик с участием животного.

"Как не съем, то понадкусываю. Мой новый друг. Мотя. Не знаю, то ли девочка, то ли мальчик. Стоит узнавать вообще?" – подписала ролик артистка. 

"Какой хорошенький пушистик", – отреагировали на ролик подписчики певицы.

"Какой бубочка. Ирочка, это просто чудо", – восхитились пользователи сети. 

"Повезло с хозяйкой", – прокомментировали публикацию поклонники Билык.

Контекст:

Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Теги: животные, Ирина Билык, певица
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