"Повезло с хозяйкой", "Какой бубочка". Билык завела питомца и показала милое видео с его участием

"Как не съем, то понадкусываю. Мой новый друг. Мотя. Не знаю, то ли девочка, то ли мальчик. Стоит узнавать вообще?" – подписала ролик артистка.

"Какой хорошенький пушистик", – отреагировали на ролик подписчики певицы.

"Какой бубочка. Ирочка, это просто чудо", – восхитились пользователи сети.

"Повезло с хозяйкой", – прокомментировали публикацию поклонники Билык.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)