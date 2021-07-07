51-летняя Ирина Билык показала своего младшего сына, пятилетнего Табриза

На снимках пятилетний мальчик рекламирует детский конструктор. Для фотосессии 51-летняя Билык одела сына в белое поло с мелким принтом, голубые шорты и цветные кеды. На снимках он сидит на белом ковре и играет.

Контекст:

Ирина Билык и ее пятый муж Аслан Ахмадов официально оформили отношения весной 2016 года, когда их общему сыну Табризу, рожденному суррогатной матерью, исполнилось несколько месяцев.

В апреле 2021 года певица сообщила, что намерена расторгнуть брак. По ее словам, причиной расставания стала невозможность супругов видеться, поскольку Ахмадов живет в Москве.

У Билык есть старший сын Глеб (1999), отцом которого является модель Андрей Оверчук.

Ахмадов – единственный муж певицы, с которым она официально оформила отношения. До этого, помимо Оверчука, фактическими мужьями Билык были продюсер Юрий Никитин, хореографы Дмитрий Коляденко и Дмитрий Дикусар.