Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2021
 
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51-летняя Ирина Билык показала своего младшего сына, пятилетнего Табриза

 
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Второй сын появился у Билык в декабре 2015 года, мальчика родила суррогатная мать
Второй сын появился у Билык в декабре 2015 года, мальчика родила суррогатная мать
Фото: bilyk_iryna / Instagram

Украинская певица Ирина Билык обнародовала в Instagram Stories фотографию своего младшего сына Табриза Аслана оглы Ахмадова, которого родила суррогатная мать, когда певица была замужем за азербайджанским режиссером и моделью Асланом Ахмадовым.

На снимках пятилетний мальчик рекламирует детский конструктор. Для фотосессии 51-летняя Билык одела сына в белое поло с мелким принтом, голубые шорты и цветные кеды. На снимках он сидит на белом ковре и играет.

Контекст:

Ирина Билык и ее пятый муж Аслан Ахмадов официально оформили отношения весной 2016 года, когда их общему сыну Табризу, рожденному суррогатной матерью, исполнилось несколько месяцев.

В апреле 2021 года певица сообщила, что намерена расторгнуть брак. По ее словам, причиной расставания стала невозможность супругов видеться, поскольку Ахмадов живет в Москве.

У Билык есть старший сын Глеб (1999), отцом которого является модель Андрей Оверчук.

Ахмадов – единственный муж певицы, с которым она официально оформила отношения. До этого, помимо Оверчука, фактическими мужьями Билык были продюсер Юрий Никитин, хореографы Дмитрий Коляденко и Дмитрий Дикусар.

Теги: дети, Ирина Билык, фотосессия, семья
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