"Стремненько как-то". Билык надела кожаные сапоги в 40-градусную жару

Билык: Как-то однажды в Италии видела, что в 40-градусную жару люди носят кожаные сапоги Фото: bilyk_iryna / Instagram

"Как-то однажды в Италии видела, что в 40-градусную жару люди носят кожаные сапоги. И я попробовала, оказалось, совсем не жарко! А как вы, решились бы надеть кожаные сапоги в такую жару?" – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

"Ира, вам этот стиль идет в любую погоду. Вы шикарная", – прокомментировал illariy_9.

"Тут белье не хочется надевать – какие сапоги?" – написала olga1982olga222.

"Стремненько как-то", – считает svetfurs.