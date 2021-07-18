"Стремненько как-то". Билык надела кожаные сапоги в 40-градусную жару

"Как-то однажды в Италии видела, что в 40-градусную жару люди носят кожаные сапоги. И я попробовала, оказалось, совсем не жарко! А как вы, решились бы надеть кожаные сапоги в такую жару?" – написала певица.
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"Ира, вам этот стиль идет в любую погоду. Вы шикарная", – прокомментировал illariy_9.
"Тут белье не хочется надевать – какие сапоги?" – написала olga1982olga222.
"Стремненько как-то", – считает svetfurs.
Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.