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18 июля, 2021
 
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"Стремненько как-то". Билык надела кожаные сапоги в 40-градусную жару

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Билык: Как-то однажды в Италии видела, что в 40-градусную жару люди носят кожаные сапоги
Билык: Как-то однажды в Италии видела, что в 40-градусную жару люди носят кожаные сапоги
Фото: bilyk_iryna / Instagram

Украинская певица Ирина Билык 16 июля поделилась в Instagram необычным летним луком – короткое синее платье, пиджак в тон и высокие кожаные сапоги.

"Как-то однажды в Италии видела, что в 40-градусную жару люди носят кожаные сапоги. И я попробовала, оказалось, совсем не жарко! А как вы, решились бы надеть кожаные сапоги в такую жару?" – написала певица.

"Ира, вам этот стиль идет в любую погоду. Вы шикарная", – прокомментировал illariy_9.

"Тут белье не хочется надевать – какие сапоги?" – написала olga1982olga222.

"Стремненько как-то", – считает svetfurs.

Контекст:

Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Теги: жара, Ирина Билык, лето
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