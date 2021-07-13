Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2021
 
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Экс-супруг Билык показал встречу с их пятилетним сыном

Ахмадов единственный официальный супруг Билык
Ахмадов – единственный официальный супруг Билык
Фото: Aslan Ahmadov / Facebook

Экс-супруг украинской певицы Ирины Билык, российский режиссер азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов встретился со своим пятилетним сыном Табризом. Об этом он сообщил 12 июля в Instagram Stories, опубликовав совместное видео, записанное в автомобиле.

"Ты хочешь завтра выходной? Значит, завтра у тебя  будет выходной. Давай, рассказывай, какой у тебя список желаний", – обратился к сыну Ахмадов. 

"Покататься на велосипедах – это раз. На рыбалку – двас, в [ТРЦ] "Лавину" – триз", – перечислил Табриз.

Скриншот: aslanahmadov / Instagram
Скриншот: aslanahmadov / Instagram

Контекст:

Ахмадов был единственным официальным мужем Билык. Супруги жили в гостевом браке – Ахмадов живет и работает в России. 9 декабря 2015 года Билык и Ахмадов стали родителями. Их совместного сына Табриза родила суррогатная мать.

В апреле 2021 года певица сообщила, что подала на развод с Ахмадовым. В июне Билык уточнила, что развод состоится летом во время приезда Ахмадова в Украину. "Аслан очень хороший папа. И мы разводимся не потому, что что-то плохо между нами. Просто мы не можем видеться: локдауны, самолеты… Я так думаю, может, у Аслана там кто-то появился. А, может, у меня что-то произойдет здесь, в Украине",  – заявила артистка.

Теги: Ирина Билык, семья, Аслан Ахмадов, развод, Табриз Ахмадов
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