Экс-супруг Билык показал встречу с их пятилетним сыном

"Ты хочешь завтра выходной? Значит, завтра у тебя будет выходной. Давай, рассказывай, какой у тебя список желаний", – обратился к сыну Ахмадов.

"Покататься на велосипедах – это раз. На рыбалку – двас, в [ТРЦ] "Лавину" – триз", – перечислил Табриз.