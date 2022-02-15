"Хорошо, если ей хоть 18". 50-летний Хименес-Браво показал свою новую пассию

Лицо возлюбленной ресторатора закрыто телефоном. Пара позировала в белых махровых халатах.

"Просто оставлю это здесь. Всех с праздником, будьте любимы и счастливы", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

"Эктор, можно вопрос? Девушка одного возраста с вами?" – спросила подписчица elenanails_.56.

"Хорошо, если ей хоть 18", – отметила sonchic1.