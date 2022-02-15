"Хорошо, если ей хоть 18". 50-летний Хименес-Браво показал свою новую пассию

Лицо возлюбленной ресторатора закрыто телефоном. Пара позировала в белых махровых халатах.
"Просто оставлю это здесь. Всех с праздником, будьте любимы и счастливы", – написал он.
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"Эктор, можно вопрос? Девушка одного возраста с вами?" – спросила подписчица elenanails_.56.
"Хорошо, если ей хоть 18", – отметила sonchic1.
Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.
В 2016 году он открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.
4 февраля Хименес-Браво впервые опубликовал фото со своей девушкой. Тогда он заявил, что не будет раскрывать подробностей этих отношений.