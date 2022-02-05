Бульвар Шоубиз
 
05 февраля, 2022
 
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"Подробностей не будет". Хименес-Браво "засветил" фото, на котором обнимает свою девушку

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Хименес-Браво: Мне важны покой и безопасность моей девушки
Хименес-Браво: Мне важны покой и безопасность моей девушки
Фото: hectorjimenezbrav / Instagram

50-летний украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 3 февраля в Instagram Stories опубликовал селфи, которое сделал в отражении зеркала. В кадре он обнимает, стоящую спиной к объективу темноволосую девушку. 4 февраля в Instagram Stories он сообщил, что больше подробностей из его личной жизни не будет.

"Мой direct разрывается", – подписал он первый снимок, на котором под селфи с объятиями показал смс с вопросами от подписчиков.

"Спокойно. Мне важны покой и безопасность моей девушки. Подробностей не будет. Спасибо", – написал он под вторым фото, для которого позировал в банном халате.

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Скриншот: hectorjimenezbrav / Instagram

Контекст:

Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году он открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Теги: селфи, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, фото, ресторатор, зеркало, МастерШеф, объятия, девушка
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