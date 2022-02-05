"Подробностей не будет". Хименес-Браво "засветил" фото, на котором обнимает свою девушку

"Мой direct разрывается", – подписал он первый снимок, на котором под селфи с объятиями показал смс с вопросами от подписчиков.
"Спокойно. Мне важны покой и безопасность моей девушки. Подробностей не будет. Спасибо", – написал он под вторым фото, для которого позировал в банном халате.
Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.
В 2016 году он открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.