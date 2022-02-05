"Подробностей не будет". Хименес-Браво "засветил" фото, на котором обнимает свою девушку

"Мой direct разрывается", – подписал он первый снимок, на котором под селфи с объятиями показал смс с вопросами от подписчиков.

"Спокойно. Мне важны покой и безопасность моей девушки. Подробностей не будет. Спасибо", – написал он под вторым фото, для которого позировал в банном халате.

Скриншот: hectorjimenezbrav / Instagram