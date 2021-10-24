"Могу позволить очень многое". Хименес-Браво признался, как распоряжается заработанными деньгами

Хименес-Браво: Никаких "из грязи в князи". Мой путь – трудоголизм, и он окупил себя Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

"В детстве было нелегко. Мы многое позволить себе не могли, мама тяжело трудилась, чтобы прокормить нас. Подпорченные овощи на рынке всегда очень дешево стоили, и мы чаще покупали их, срезали то, что пропало, и готовили из них", – пишет он.

Ресторатор говорит, что с 16 до 20 лет он часто голодал, очень много работал и мало зарабатывал. Иногда приходилось делать выбор между оплатой койко-места и едой.

"Свобода передвижения – и неважно какая: машиной, самолетом, велосипедом – главное, быстро и я могу себе это позволить. Это очень ценно для меня в деньгах. Конечно, я могу позволить себе очень многое, зайти в магазин Dolce&Gabbana и купить любую вещь. Хотя она скорее всего мне не нужна, но само ощущение того, что в 16 я голодал, а сейчас имею выбор – того стоит", – отметил Хименес-Браво.

Он рассказал, что всегда откладывал 10% своего дохода, потому что завтра может быть еще хуже.

"Кредитные карты, кредиты – это то, чем не стоит злоупотреблять. Спасибо, мама, что научила меня откладывать и не жить "одним днем". Но кредит все же был у меня в жизни. Когда я стал совладельцем Steakhouse в Монреале и получил свой первый дивиденд, купил дом в Канаде как раз в кредит. Мне хватило денег на первый взнос. Сегодня моя валюта – впечатление. Эмоция близкого, путешествие, дом, машина, концерт. И все это для меня свобода, что дают деньги, которые я упорно зарабатываю. Так что никаких "из грязи в князи". Мой путь – трудоголизм, и он окупил себя", – подчеркнул ресторатор.

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