Бульвар Шоубиз
 
24 октября, 2021
 
Новости

"Могу позволить очень многое". Хименес-Браво признался, как распоряжается заработанными деньгами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хименес-Браво: Никаких "из грязи в князи". Мой путь трудоголизм, и он окупил себя
Хименес-Браво: Никаких "из грязи в князи". Мой путь – трудоголизм, и он окупил себя
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 23 октября в Instagram рассказал о непростом периоде в жизни и о том, как научился разумно распоряжаться заработанными деньгами.

"В детстве было нелегко. Мы многое позволить себе не могли, мама тяжело трудилась, чтобы прокормить нас. Подпорченные овощи на рынке всегда очень дешево стоили, и мы чаще покупали их, срезали то, что пропало, и готовили из них", – пишет он.

Ресторатор говорит, что с 16 до 20 лет он часто голодал, очень много работал и мало зарабатывал. Иногда приходилось делать выбор между оплатой койко-места и едой.

"Свобода передвижения – и неважно какая: машиной, самолетом, велосипедом – главное, быстро и я могу себе это позволить. Это очень ценно для меня в деньгах. Конечно, я могу позволить себе очень многое, зайти в магазин Dolce&Gabbana и купить любую вещь. Хотя она скорее всего мне не нужна, но само ощущение того, что в 16 я голодал, а сейчас имею выбор – того стоит", – отметил Хименес-Браво.

Он рассказал, что всегда откладывал 10% своего дохода, потому что завтра может быть еще хуже.

"Кредитные карты, кредиты – это то, чем не стоит злоупотреблять. Спасибо, мама, что научила меня откладывать и не жить "одним днем". Но кредит все же был у меня в жизни. Когда я стал совладельцем Steakhouse в Монреале и получил свой первый дивиденд, купил дом в Канаде как раз в кредит. Мне хватило денег на первый взнос. Сегодня моя валюта – впечатление. Эмоция близкого, путешествие, дом, машина, концерт. И все это для меня свобода, что дают деньги, которые я упорно зарабатываю. Так что никаких "из грязи в князи". Мой путь – трудоголизм, и он окупил себя", – подчеркнул ресторатор.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Теги: деньги, Эктор Хименес-Браво
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Гордон: Сегодня в Украине идет методичная, планомерная, системная борьба со свободой слова. Обращаюсь к власти: не трогайте журналистов!
  Гордон: Сегодня в Украине идет методичная, планомерная, системная борьба со свободой слова. Обращаюсь к власти: не трогайте журналистов!
Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Главное
Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Главное
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Потуги индюка", "Что за бред?" Волочкова села на шпагат в подвешенной в воздухе клетке. Видео
"Потуги индюка", "Что за бред?" Волочкова села на шпагат в подвешенной в воздухе клетке. Видео
"Ужас, зачем ступни такие огромные", "Тилля ждет". В сети обсуждают новые постельные фото Лободы
"Ужас, зачем ступни такие огромные", "Тилля ждет". В сети обсуждают новые постельные фото Лободы
"Могу позволить очень многое". Хименес-Браво признался, как распоряжается заработанными деньгами
"Могу позволить очень многое". Хименес-Браво признался, как распоряжается заработанными деньгами
  Леус о ссоре с экс-мужем Джеджулой: Я когда вазу разбила, он взял меня за волосы и бросил прямо в это стекло
  Леус о ссоре с экс-мужем Джеджулой: Я когда вазу разбила, он взял меня за волосы и бросил прямо в это стекло
Украинский тревел-блогер отказался вести русскоязычную передачу на госканале "Дом"
Украинский тревел-блогер отказался вести русскоязычную передачу на госканале "Дом"
Тринчер рассказала, как на пятый день отношений съехалась с мужчиной на 15 лет старше
Тринчер рассказала, как на пятый день отношений съехалась с мужчиной на 15 лет старше
Тринчер: С этого лета у меня начались панические атаки
Тринчер: С этого лета у меня начались панические атаки
Умер режиссер "Особенностей национальной охоты" Рогожкин
Умер режиссер "Особенностей национальной охоты" Рогожкин
"Танцы – боль". Гвоздева рассказала о совместном номере с Melovin на "Танцах со звездами" после скандала с его партнершей
"Танцы – боль". Гвоздева рассказала о совместном номере с Melovin на "Танцах со звездами" после скандала с его партнершей
"Галина вдохновляла всех нас своей страстью". Муж погибшей на съемках Хатчинс впервые прокомментировал случившееся
"Галина вдохновляла всех нас своей страстью". Муж погибшей на съемках Хатчинс впервые прокомментировал случившееся
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
В США основали мемориальную стипендию имени погибшей уроженки Украины Хатчинс
В США основали мемориальную стипендию имени погибшей уроженки Украины Хатчинс
  Звезда Cirque du Soleil, выступавшая перед Елизаветой II, зажгла на "Україна має талант". Видео
  Звезда Cirque du Soleil, выступавшая перед Елизаветой II, зажгла на "Україна має талант". Видео
"Не женщина, а богиня", "Горячая штучка". Похудевшая Чехова позировала в "хищном" бикини
"Не женщина, а богиня", "Горячая штучка". Похудевшая Чехова позировала в "хищном" бикини
Крестный сын принцессы Дианы сыграл свадьбу с дочерью швейцарского миллиардера
Крестный сын принцессы Дианы сыграл свадьбу с дочерью швейцарского миллиардера
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS