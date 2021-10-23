"Редко удается находить искренних людей". Хименес-Браво заговорил об участии в шоу "Холостяк"

"Я бы мог стать новым холостяком? Знаю, что вы давно об этом думаете... Мне нравится на проекте, что девушки показывают себя сразу во многих ситуациях, что вы узнаете друг друга в ускоренном режиме", – написал он.

По слова ресторатора, на проекте можно увидеть, как девушка общается, как реагирует на подарки, как любит отдыхать, какая она настоящая.

"Так вышло, что при моем ритме жизни я бы потратил на узнавание девушки в 10–15 раз больше времени, и самое главное – рисковал бы так и не узнать ее. С моей медийностью редко удается находить искренних людей, это цена, которую я плачу", – добавил Хименес-Браво.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)