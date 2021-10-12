"Увидел фото Гордона. Принимаю этот флешмоб". Хименес-Браво показал, как выглядел 30 лет назад

Хименес-Браво: Люди, как вино, с возрастом только лучше Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

По словам кулинарного эксперта, обнародовать снимок его вдохновил пример украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, который 5 октября разместил в Instagram архивное фото, сделанное 30 лет назад.

"Привет из 1991 года", – подписал снимок Гордон.

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"Hello из 1991 года. Увидел фото Дмитрия Гордона. Принимаю этот флешмоб. Смотрите, как мы изменились. Как будто один день прошел. Люди, как вино, с возрастом только лучше", – написал Хименес-Браво, пригласив фолловеров присоединиться к флешмобу.

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