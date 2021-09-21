Бульвар Шоубиз
 
21 сентября, 2021
 
Новости

"Наш пацан с района". Эктор Хименес-Браво снялся в стиле гопника – в Adidas, с семечками и на корточках

Эктор Хименес-Браво поностальгировал по 1990-м
Эктор Хименес-Браво поностальгировал по 1990-м
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво признался, что 1990-е стали для него "легендарным, прекрасным и страшным" временем. Об этом он написал 20 сентября в Instagram.

"Это самый важный период моей жизни в становлении меня как международного шеф-повара. Это время, когда я переехал в Канаду, когда успел поработать на четырех континентах. Время, когда я начал свою международную карьеру. 90-е стали большим прорывом для меня", – рассказал ведущий.

Он подчеркнул, что в 90-е вместо гаджетов было живое общение, много "классной музыки", которая "заряжала позитивом", что по моде того времени он до сих пор скучает.

"Но также это время — один из самых страшных периодов в моей жизни, когда я жил еще в Медельине и преподавал в кулинарной школе. Когда я пытался строить свой бизнес, когда сотрудничал с производством колбасных изделий. Время, когда в Колумбии была война, время [наркобарона] Пабло Эскобара, полный беспредел, когда всех, у кого хоть немного появились деньги, шантажировали, чтобы мы платили "долю" или угрожали. Угрожали мне, моим родные, делали страшный вещи", – признался Хименес-Браво и пообещал, "когда будет готов", рассказать, что пережил тогда.

"Еще б вишневую "девятку" на фоне – вообще огонь было бы", – прокомментировал фото кулинара serhio_pas.

"Супер! Наш пацан с района", – отреагировала lebedenko_alena.

"Четкий", – написала vera_nikeenko.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Теги: шантаж, Adidas, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, судья, ведущий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
Дмитрий ГОРДОН
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Спирс вернулась в Instagram и опубликовала первый пост после удаления страницы
Спирс вернулась в Instagram и опубликовала первый пост после удаления страницы
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Наш пацан с района". Эктор Хименес-Браво снялся в стиле гопника – в Adidas, с семечками и на корточках
"Наш пацан с района". Эктор Хименес-Браво снялся в стиле гопника – в Adidas, с семечками и на корточках
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Какой красавчик!", "Славный котенок". Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось два месяца
"Какой красавчик!", "Славный котенок". Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось два месяца
"Божественно красиво", "Чернявый крут, конечно". Чмерковский, Яма и Кухар станцевали под "Грязные танцы". Видео
"Божественно красиво", "Чернявый крут, конечно". Чмерковский, Яма и Кухар станцевали под "Грязные танцы". Видео
"Нежные и вкусные". Домашние пончики. Легкий рецепт
"Нежные и вкусные". Домашние пончики. Легкий рецепт
Крапивина после расставания с Лободой заявила о создании своего музыкального лейбла
Крапивина после расставания с Лободой заявила о создании своего музыкального лейбла
  Стриптизер Суровцев рассказал, как реагирует на сравнение с российским коллегой Тарзаном
  Стриптизер Суровцев рассказал, как реагирует на сравнение с российским коллегой Тарзаном
Алина Паш, Дорофеева и Kazka. Как прошел сольный концерт группы Tvorchi на киевском велотреке. Фото
Алина Паш, Дорофеева и Kazka. Как прошел сольный концерт группы Tvorchi на киевском велотреке. Фото
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
  Заменившая Тину Кароль на шоу "Танцы со звездами" Онуфрийчук рассказала, как попала на проект
  Заменившая Тину Кароль на шоу "Танцы со звездами" Онуфрийчук рассказала, как попала на проект
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
  Появился первый тизер продолжения "Секса в большом городе". Видео
  Появился первый тизер продолжения "Секса в большом городе". Видео
"Рядом с такой девушкой даже Потап похорошел". Настя Каменских показала, как нежно обнимает мужа
"Рядом с такой девушкой даже Потап похорошел". Настя Каменских показала, как нежно обнимает мужа
  "Она смиренно принимает, что мама отдаляется". Брежнева рассказала, почему редко видится с проживающей в США старшей дочерью
  "Она смиренно принимает, что мама отдаляется". Брежнева рассказала, почему редко видится с проживающей в США старшей дочерью
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS