Бульвар Шоубиз
 
12 сентября, 2021
 
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"В любой момент могу все потерять". Хименес-Браво рассказал, что его мотивировало заработать деньги

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Хименес-Браво: Слава богу, звездная болезнь обошла меня стороной
Хименес-Браво: Слава богу, звездная болезнь обошла меня стороной
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво признался, что, когда начинал карьеру, преследовал одну цель –доказать семье, что достоин уважения. Об этом он написал 10 сентября в Instagram.

"Так вышло, что в моей семье примером был только мой старший брат, ведь он стал юристом, а Эктор – самый младший, и он художник или повар. Мне было важно доказать, что я достигну успеха, стану обеспеченным и независимым", – подчеркнул он.

Кулинар написал, что известность не была важна для него.

"Слава богу, звездная болезнь обошла меня стороной. Все 11 лет, пока я на телевидении, я всегда знал, что это может оборваться и закончиться в любой момент. Сегодня известный, а завтра нет", – отметил Хименес-Браво.

Он добавил, что, если обанкротится, пойдет работать поваром и всегда сможет прокормить себя и свою семью.

"Я никогда не прекращаю придумывать рецепты, учиться, узнавать новые тренды и техники. Потому что знаю: в любой момент могу все потерять", – написал колумбиец.

По его словам, человек зарабатывает деньги только тогда, когда делает что-то от души.

"Потому что если работаешь ради денег, то в большинстве случаев не получишь хороший результат", – резюмировал Хименес-Браво.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Теги: Украина, художник, карьера, Эктор Хименес-Браво, работа, телеведущий
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