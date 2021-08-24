"Спасибо тебе, дорогая, это лучшее время в моей жизни". Хименес-Браво на День Независимости примерил вышиванку и шаровары

"Украина, ты стала моим домом. Я влюбился в тебя сразу, с первых шагов. Погода, атмосфера, деревья, люди, уличный певец, ярмарка – все это зашло в мое сердце и осталось во мне. Я ждал, пока вернусь сюда на долгие годы, а может, и навсегда. Украина – это о людях. Они делают Украину такой, какой она есть – молодой и несломленной. Спасибо тебе за 11 лет, дорогая Украина, это лучшее время в моей жизни. Поздравляю с большим праздником для всех нас – с Днем Независимости, Украина", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)