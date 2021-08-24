"Спасибо тебе, дорогая, это лучшее время в моей жизни". Хименес-Браво на День Независимости примерил вышиванку и шаровары

"Украина, ты стала моим домом. Я влюбился в тебя сразу, с первых шагов. Погода, атмосфера, деревья, люди, уличный певец, ярмарка – все это зашло в мое сердце и осталось во мне. Я ждал, пока вернусь сюда на долгие годы, а может, и навсегда. Украина – это о людях. Они делают Украину такой, какой она есть – молодой и несломленной. Спасибо тебе за 11 лет, дорогая Украина, это лучшее время в моей жизни. Поздравляю с большим праздником для всех нас – с Днем Независимости, Украина", – написал он.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.
В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.
7 мая 2021 года стало известно, что Хименес-Браво получил украинский паспорт.