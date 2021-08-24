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24 августа, 2021
 
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"Спасибо тебе, дорогая, это лучшее время в моей жизни". Хименес-Браво на День Независимости примерил вышиванку и шаровары

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Хименес-Браво: Украина, ты стала моим домом
Хименес-Браво: Украина, ты стала моим домом
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 24 августа в Instagram разместил фото, на котором запечатлен в вышиванке, красных шароварах и казацкой шапке с украинским флагом в руках.

"Украина, ты стала моим домом. Я влюбился в тебя сразу, с первых шагов. Погода, атмосфера, деревья, люди, уличный певец, ярмарка – все это зашло в мое сердце и осталось во мне. Я ждал, пока вернусь сюда на долгие годы, а может, и навсегда. Украина – это о людях. Они делают Украину такой, какой она есть – молодой и несломленной. Спасибо тебе за 11 лет, дорогая Украина, это лучшее время в моей жизни. Поздравляю с большим праздником для всех нас – с Днем Независимости, Украина", – написал он.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

7 мая 2021 года стало известно, что Хименес-Браво получил украинский паспорт.

Теги: Украина, День Независимости, Эктор Хименес-Браво
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