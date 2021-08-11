"На каждый товар свой купец". Хименес-Браво сфотографировался в обнимку с женскими ногами и рассказал о личной жизни

Ведущий подчеркнул, что после этого перестал говорить публично о личной жизни (авторская стилистика и орфография сохранены).
"Думаю, многие заметили, что я практически никогда не говорю о своей личной жизни. Я когда-то обжегся тем, что не скрыл отношений, было очен много грязь и сплетни, это плохо сказаться на них и мы расстались", – написал Хименес-Браво.
Он подчеркнул, что публичность тем и плоха, что "сложно строить отношения и быть счастливым".
"К сожалению, люди просто забывать, что я тоже человек и что у меня может быть свой жизнь. […] После того, как я расстаться из-за публичности, больше такой ошибка не делаю, берегу доверие, наш история и отношений в общем от лишний глаз", – признался ресторатор.
Он подчеркнул, что прежде всего ценит в человеке рядом умение быть "сильным ментально, самодостаточным, сильным духом".
"Также между двумя главное правильная коммуникация, доверие и честность. Люди могут быть какой хочешь, кто хочешь, но если им хорошо вместе – это прекрасно. Важно не молчать о проблем, а говорить с партнер, чтобы решить ее вовремя. Вот это будет честный союз", – считает Хименес-Браво.
Он добавил, что может, его взгляд "сильно идеализирован", но такова его реальность. "На каждый товар есть свой купец, так говорят", – подытожил телеведущий.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.
В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.