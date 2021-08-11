Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2021
 
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"На каждый товар свой купец". Хименес-Браво сфотографировался в обнимку с женскими ногами и рассказал о личной жизни

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Хименес-Браво рассказал, что публичность тем и плоха, что "сложно строить отношения и быть счастливым"
Хименес-Браво рассказал, что публичность тем и плоха, что "сложно строить отношения и быть счастливым"
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Неумение держать личную жизнь в секрете привело к появлению "грязи и сплетен", из-за чего пришлось расстаться с близким человеком. Об этом 10 августа рассказал на своей странице в Instagram украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво.

Ведущий подчеркнул, что после этого перестал говорить публично о личной жизни (авторская стилистика и орфография сохранены).

"Думаю, многие заметили, что я практически никогда не говорю о своей личной жизни. Я когда-то обжегся тем, что не скрыл отношений, было очен много грязь и сплетни, это плохо сказаться на них и мы расстались", – написал Хименес-Браво.

Он подчеркнул, что публичность тем и плоха, что "сложно строить отношения и быть счастливым".

"К сожалению, люди просто забывать, что я тоже человек и что у меня может быть свой жизнь. […] После того, как я расстаться из-за публичности, больше такой ошибка не делаю, берегу доверие, наш история и отношений в общем от лишний глаз", – признался ресторатор.

Он подчеркнул, что прежде всего ценит в человеке рядом умение быть "сильным ментально, самодостаточным, сильным духом".

"Также между двумя главное правильная коммуникация, доверие и честность. Люди могут быть какой хочешь, кто хочешь, но если им хорошо вместе – это прекрасно. Важно не молчать о проблем, а говорить с партнер, чтобы решить ее вовремя. Вот это будет честный союз", – считает Хименес-Браво.

Он добавил, что может, его взгляд "сильно идеализирован", но такова его реальность. "На каждый товар есть свой купец, так говорят", – подытожил телеведущий.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Теги: Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, ведущий
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