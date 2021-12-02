"Секс-вечеринки, оргии, лишение девственности, секс за деньги". Хименес-Браво сделал интимное признание и рассказал, что его отталкивает в украинках

"Секс втроем: да или нет?" – спросил он.
Хименес-Браво признался, что получал разные предложения интимного характера от девушек. Он подчеркнул, что украинские девушки знают, чего хотят.
"Иногда они могут взять все в свои руки – и это меня отталкивает, если честно. Для меня очень важно быть охотником и самостоятельно добиваться девушки, а не когда она уже сразу на все готова и сама инициирует", – отметил он.
Кулинар заявил, что часто девушки не дают поиграть в игру, когда мужчина добивается их, и сразу убивают всю интригу.
"Особенно когда выпьют, чего я очень не люблю. Так мне предлагали секс втроем, предлагали лишить девственности, просили отвезти в аэропорт и сделать все, что угодно, предлагали купить путевку и сделать все, что угодно, секс-вечеринки, оргии, даже предлагали деньги за секс", – рассказал он.
Хименес-Браво добавил, что для него важны чувства и связь между партнерами.
Пост он сопроводил собственным постельным снимком с двумя девушками, поднявшими вверх из-под одеяла ноги в колготках и туфлях.
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"Эктор, хватит уже дебилизм в интернет пускать. То почти голый писюн, то ноги девушек. Вs позиционируете себя как повар или как кто?" – спросила подписчица zoriano4ka13.
"Что ты делаешь, дед?" – написал _s.e.r.g.ii_.
Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.
В 2016 году он открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.