"Секс-вечеринки, оргии, лишение девственности, секс за деньги". Хименес-Браво сделал интимное признание и рассказал, что его отталкивает в украинках

Хименес-Браво: Секс втроем: да или нет? Фото: hectorjimenezbrav / Instagram

"Секс втроем: да или нет?" – спросил он.

Хименес-Браво признался, что получал разные предложения интимного характера от девушек. Он подчеркнул, что украинские девушки знают, чего хотят.

"Иногда они могут взять все в свои руки – и это меня отталкивает, если честно. Для меня очень важно быть охотником и самостоятельно добиваться девушки, а не когда она уже сразу на все готова и сама инициирует", – отметил он.

Кулинар заявил, что часто девушки не дают поиграть в игру, когда мужчина добивается их, и сразу убивают всю интригу.

"Особенно когда выпьют, чего я очень не люблю. Так мне предлагали секс втроем, предлагали лишить девственности, просили отвезти в аэропорт и сделать все, что угодно, предлагали купить путевку и сделать все, что угодно, секс-вечеринки, оргии, даже предлагали деньги за секс", – рассказал он.

Хименес-Браво добавил, что для него важны чувства и связь между партнерами.

Пост он сопроводил собственным постельным снимком с двумя девушками, поднявшими вверх из-под одеяла ноги в колготках и туфлях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

"Эктор, хватит уже дебилизм в интернет пускать. То почти голый писюн, то ноги девушек. Вs позиционируете себя как повар или как кто?" – спросила подписчица zoriano4ka13.

"Что ты делаешь, дед?" – написал _s.e.r.g.ii_.