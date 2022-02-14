Куриный паштет с соленым лимоном. Рецепт от эксперта

"Куриный паштет с солеными лимонами – доказательство того, что чревоугодие может быть простым. Паштет – это поджарить и взбить. Лимоны – это посолить, подержать и нарезать", – написал он.

Одну луковицу нужно порезать и жарить на 30 г сливочного масла до его мягкого состояния. Добавить щепотку соли, ветвь чабреца, 400 г куриной печени и 50 мл коньяка. Держать все на огне до готовности печени. Достать чабрец, бросить печень в блендер, добавить 150 г крем-сыра и слить.

Паштет нужно намазать на багет и посыпать мелко нарезанным соленым лимоном.

Лимоны предварительно нужно порезать и засыпать солью (100 г на один лимон) и держать в холодильнике 4–5 дней. Перед использованием смыть с лимонов соль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)