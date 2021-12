"Для тех, кто любит впечатления". Кулинарный эксперт рассказал, как быстро приготовить лосось под соусом из шампанского и яиц

"Взяли лосося, запекли, взбили желтки с игристым вином, смазали лосося, еще немного подпекли. Действия элементарные, но они приводят к очень эффектному результату", – написал он.

По словам Клопотенко, блюдо готовится быстро и легко.

"Это для тех, кто любит на Новый год готовить какие-нибудь впечатления, чтобы за счет блюда почувствовать прекрасность момента", – отметил эксперт.

Чтобы приготовить блюдо, сперва необходимо филе лосося (500 г) полить лимоном, посолить и отправить запекаться на 10 минут при температуре 200 градусов.

"Тем временем на паровой бане сделайте сабайон. Паровая баня – это когда в кастрюльке кипит вода, вы сверху ставите миску, которая не будет соприкасаться с водой, и делаете в этой миске нужные вам манипуляции без страха, что вместо соуса получится омлет. Для сабайона наливаете в миску 100 мл игристого, добавляете соль, два желтка и взбиваете, пока оно не побелеет и не загустеет. Поливаете этим рыбу и печете еще пять минут", – подытожил кулинарный блогер.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.