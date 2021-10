"Food-эротика 18+". Клопотенко рассказал, как есть замороженную жимолость, и обсосал пальцы

"Жимолость звучит так, будто от ее поедания молодеете. Если мое предположение верно, то я запустил в своем организме мощный процесс омоложения, съев 3 кг пюре из этой ягоды. То есть к концу недели я дойду до вида младенца", – написал он.

Клопотенко отметил, что ягоды в виде замороженного пюре, предварительно отделенные от кожуры и косточек, – идеальный вариант для холодного времени года.

"[Пюре] Можно добавить в десерты, совместить с медом и полить овсянку или йогурт. Можно добавить соль и винный уксус и получить соус. Можно смешать с сахаром, имбирем и водой, и получится лимонад", – заявил он.

В ролике кулинар слизал пюре с ладони и обсосал пальцы.

"Ну, прямо food-эротика 18+", – отметила подписчица na_tasha315.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.