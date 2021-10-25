"Food-эротика 18+". Клопотенко рассказал, как есть замороженную жимолость, и обсосал пальцы

Клопотенко: Жимолость звучит так, будто от ее поедания молодеете Фото: klopotenko / Instagram

"Жимолость звучит так, будто от ее поедания молодеете. Если мое предположение верно, то я запустил в своем организме мощный процесс омоложения, съев 3 кг пюре из этой ягоды. То есть к концу недели я дойду до вида младенца", – написал он.

Клопотенко отметил, что ягоды в виде замороженного пюре, предварительно отделенные от кожуры и косточек, – идеальный вариант для холодного времени года.

"[Пюре] Можно добавить в десерты, совместить с медом и полить овсянку или йогурт. Можно добавить соль и винный уксус и получить соус. Можно смешать с сахаром, имбирем и водой, и получится лимонад", – заявил он.

В ролике кулинар слизал пюре с ладони и обсосал пальцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

"Ну, прямо food-эротика 18+", – отметила подписчица na_tasha315.