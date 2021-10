"Чувствую себя Иудой". Клопотенко после поездки в Италию высказался об украинских дорогах

"Вернулся из Италии и чувствую себя немного паршиво. Я терпеть не могу сравнивать Украину с другими странами и, собственно, никогда такого не делаю, потому что мне ок. Но единственное, с чем я всегда сталкиваюсь и по отношению к чему не могу контролировать эмоции, – разница в дорогах. Мне от этого становится грустно. Потому что, во-первых, чувствую себя Иудой в отношении своей любви к Украине. Во-вторых, на это действительно невозможно не обращать внимание. В Италии я даже по местным деревням ехал, как масло по сковороде. Ну, а у нас вы сами знаете", – написал он.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

24 мая в Киеве при участии Клопотенко, первой леди Украины Елены Зеленской и министра образования и науки Сергея Шкарлета, а также главы Минздрава Виктора Ляшко презентовали новое школьное меню. Повар рассказывал, что придумал 160 рецептов блюд для школьных меню. Он не считает, что еда для детей должна отличаться от еды для взрослых. Главный принцип, по его мнению, – блюда должны быть вкусные и не наносить вреда здоровью.