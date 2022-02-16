"Пошла жара", "Вот это огнище". Звезда "Дома-2" Бузова снялась в мокром купальнике

Снимок был сделан в ванной, вероятно, под душем, так как по телу Бузовой стекает вода. Она крупным планом показала торс, обрезав часть лица.
По словам телеведущей, в ЮАР на съемочной площадке реалити-шоу "Звезды в Африке 2" российского канала ТНТ, в котором она принимает участие, случились неприятности.
"Это Африка, детка", – написала она.
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"Вот это огнище", – отметила подписчица anna_gorod.
"Пошла жара", – заявил alexandr.shumov.
16 февраля певица рассказала, что в ЮАР прошел сильный ураган.
"Вчера был один из самых жутких и страшных дней в моей жизни. Сегодня уже могу об этом говорить, потому что, слава богу, никто не пострадал", – отметила она.
Бузова рассказала, что ветром снесло лагерь съемочной команды, были уничтожены камеры и декорации.
"Всю ночь вся наша команда демонтировала все и продолжает это делать до сих пор! Никто не спал сегодня. Нам уже привезли новые навесы, камеры из Европы и свет. Мы все не на шутку перепугались", – призналась она.
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Бузова стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2" на российском телеканале ТНТ. Ранее певица была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году пара рассталась.
Бузова состояла в отношениях с российским рэп-певцом Dava (Давидом Манукяном) с августа 2019 года. 8 января 2021-го российские СМИ сообщили о тайной свадьбе Бузовой и Манукяна на Мальдивах, но пара от комментариев события воздержалась.
22 января Бузова заявила, что рассталась с Dava. Певица обвинила экс-бойфренда в изменах и физическом насилии.