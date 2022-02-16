"Пошла жара", "Вот это огнище". Звезда "Дома-2" Бузова снялась в мокром купальнике

Снимок был сделан в ванной, вероятно, под душем, так как по телу Бузовой стекает вода. Она крупным планом показала торс, обрезав часть лица.

По словам телеведущей, в ЮАР на съемочной площадке реалити-шоу "Звезды в Африке 2" российского канала ТНТ, в котором она принимает участие, случились неприятности.

"Это Африка, детка", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"Вот это огнище", – отметила подписчица anna_gorod.

"Пошла жара", – заявил alexandr.shumov.

16 февраля певица рассказала, что в ЮАР прошел сильный ураган.

"Вчера был один из самых жутких и страшных дней в моей жизни. Сегодня уже могу об этом говорить, потому что, слава богу, никто не пострадал", – отметила она.

Бузова рассказала, что ветром снесло лагерь съемочной команды, были уничтожены камеры и декорации.

"Всю ночь вся наша команда демонтировала все и продолжает это делать до сих пор! Никто не спал сегодня. Нам уже привезли новые навесы, камеры из Европы и свет. Мы все не на шутку перепугались", – призналась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)