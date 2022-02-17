39-летняя Мейхер засветила нижнее белье и внутреннюю часть бедра

Мейхер опубликовала фото в белом кружевном платье, облегающем фигуру.Певица позировала с прикрытыми глазами, подняв одну руку.

Также Мейхер поделилась фото, для которого примерила блузку из прозрачной ткани, под которой видно бюстгальтер, и черную юбку с высоким разрезом. На фото исполнительница показала ногу и внутреннюю часть бедра.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.