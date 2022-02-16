"Зачем фотосессию с животиком делать сексуальной?", "Очень красивая. Беременность вам к лицу". Звезда "Орла и решки" Астровская снялась топлес

Астровская сфотографировалась в расстегнутых штанах и не стала надевать бюстгальтер: она снялась топлес, прикрыв грудь руками.

"Как выяснилось, меня читают много мам. Девочки, буду рада вашим рекомендациям в этой новой для меня теме. Поделитесь полезными страничками или вашим личным, что, где обязательно купить или знать", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @polna_smysla (@alina_astrovskaya_)

"Очень красивая. Беременность вам к лицу", – отметила подписчица rina_ulsk.

"Ну зачем фотосессию с животиком делать сексуальной? Я не понимаю. Это же такое прекрасное состояние, и ассоциации другие", – написала korolekjane.