Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2022
 
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"Зачем фотосессию с животиком делать сексуальной?", "Очень красивая. Беременность вам к лицу". Звезда "Орла и решки" Астровская снялась топлес

Астровская: Как выяснилось, меня читают много мам
Астровская: Как выяснилось, меня читают много мам
Фото: alina_astrovskaya_ / Instagram

Украинская певица, экс-ведущая шоу "Орел и решка" Алина Астровская, которая сейчас ждет ребенка, 15 февраля опубликовала в Instagram подборку снимков, для которых позировала в белом брючном костюме.

Астровская сфотографировалась в расстегнутых штанах и не стала надевать бюстгальтер: она снялась топлес, прикрыв грудь руками.

"Как выяснилось, меня читают много мам. Девочки, буду рада вашим рекомендациям в этой новой для меня теме. Поделитесь полезными страничками или вашим личным, что, где обязательно купить или знать", – написала она.

"Очень красивая. Беременность вам к лицу", – отметила подписчица rina_ulsk.

"Ну зачем фотосессию с животиком делать сексуальной? Я не понимаю. Это же такое прекрасное состояние, и ассоциации другие", – написала korolekjane.

Контекст:

Алина Астровская родилась в 1989 году в Донецке. Она бывшая участница украинской группы Real O. В 2018 году Астровская стала ведущей 19-го сезона шоу "Орел и решка", которое тогда выходило на канале "Интер". Ее соведущим был украинским шоумен Коля Серьга.

Первым мужем Астровской был футболист Евгений Бредун, с которым она прожила шесть лет. Вторым мужем стал бизнесмен по имени Игорь, за него она вышла замуж в 2016 году. О расставании с ним Астровская рассказала в 2018 году.

В 2017 году во время съемок шоу "Орел и решка" Астровская познакомилась с ведущим и музыкантом Антоном Лаврентьевым, который работал в шоу "Орел и решка. Шопинг". Впервые пара появилась на публике летом 2019 года. Астровская и Лаврентьев начали вместе гастролировать, записывать совместные музыкальные работы и снимать клипы.

Осенью 2019 года пара сообщила о помолвке. Ведущий сделал предложение Астровской во время своего концерта. В феврале 2021 года они зарегистрировали брак. 18 ноября певица объявила о беременности.

Теги: беременность, фотосессия, REAL O, топлес, Орел и решка, Алина Астровская, грудь, бюстгальтер, живот
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