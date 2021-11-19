Звезда "Орла и решки" Астровская сообщила о беременности от российского артиста

"В положении", – написала она.
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Отец ребенка, российский актер, музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев также поделился со своими фолловерами в Instagram новостью о том, что вскоре станет отцом.
"Нас теперь трое, а с животными – пятеро, а это уже банда, нам ничего не страшно", – написал он.
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Алина Астровская родилась в 1989 году в Донецке. Она бывшая участница украинской группы Real O. В 2018 году Астровская стала ведущей 19-го сезона шоу "Орел и решка", которое тогда выходило на канале "Интер". Ее соведущим был украинским шоумен Коля Серьга.
Первым мужем Астровской был футболист Евгений Бредун, с которым она прожила шесть лет. Вторым мужем стал бизнесмен по имени Игорь, за него она вышла замуж в 2016 году. О расставании с ним Астровская рассказала в 2018 году.
С Лаврентьевым Астровская начала отношения в 2017 году. В феврале 2021 года пара зарегистрировала брак.