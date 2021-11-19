Звезда "Орла и решки" Астровская сообщила о беременности от российского артиста

"В положении", – написала она.

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Отец ребенка, российский актер, музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев также поделился со своими фолловерами в Instagram новостью о том, что вскоре станет отцом.

"Нас теперь трое, а с животными – пятеро, а это уже банда, нам ничего не страшно", – написал он.

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