Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело

Украинская телеведущая Алина Астровская поделилась в Instagram снимками в нижнем белье.

Астровская: Сначала худели как могли, а теперь пора наесть себе авторитет Фото: alina_astrovskaya_ / Instagram

Ведущая украинского тревел-шоу "Орел и решка" Алина Астровская поделилась в Instagram снимками, для которых позировала в бюстгальтере и вязаных шортах.

"Проснуться и стать немодной. Да-да, одним днем получить комментарии в духе: "Фу, поешь!", "Хватит худеть!", "Страшная!" и выпасть из категории признанной красоты. Внепланово стать раздражителем толпы. Жить с ярко выраженными скулами всю жизнь, но в один прекрасный и особо трендовый день получить "экспертную оценку", что на лице была проведена операция по удалению комков с красивым названием, больше подходящем для вывески булочной", – написала она.

Астровская отметила, что мода на тело существует, о чем твердит история. При этом телеведущая отметила, что работать над своей внешностью нужно исключительно для собственного комфорта.

"Мне нравится, когда ноги в тонусе, когда попка вздернута от приседаний, я любуюсь командами по пляжному волейболу и хожу на лимфодренажные массажи! При этом в обморок не упаду от +4 кг на весах после гастровыходных. Мне хочется, чтобы мой мужчина носил меня на руках из ванной в спальню, чтобы по холодной плитке на пальчиках не бежать! И опаздывая на поезд, хочу стометровку дать с гитарой за спиной и сумкой! В этой системе вечные крайности! Сначала худели как могли, а теперь пора наесть себе авторитет, а худых непременно захейтить, ибо нечего тут костями стучать! А можно всем видам остаться в ковчеге?!" – написала она.

Алина Астровская родилась 18 октября 1989 года в Донецке. Она бывшая участница украинской группы Real O. Наиболее известной Астровская стала благодаря работе ведущей шоу "Орел и решка" на канале "Интер".