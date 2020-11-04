Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело

Ведущая украинского тревел-шоу "Орел и решка" Алина Астровская поделилась в Instagram снимками, для которых позировала в бюстгальтере и вязаных шортах.
"Проснуться и стать немодной. Да-да, одним днем получить комментарии в духе: "Фу, поешь!", "Хватит худеть!", "Страшная!" и выпасть из категории признанной красоты. Внепланово стать раздражителем толпы. Жить с ярко выраженными скулами всю жизнь, но в один прекрасный и особо трендовый день получить "экспертную оценку", что на лице была проведена операция по удалению комков с красивым названием, больше подходящем для вывески булочной", – написала она.
Астровская отметила, что мода на тело существует, о чем твердит история. При этом телеведущая отметила, что работать над своей внешностью нужно исключительно для собственного комфорта.
"Мне нравится, когда ноги в тонусе, когда попка вздернута от приседаний, я любуюсь командами по пляжному волейболу и хожу на лимфодренажные массажи! При этом в обморок не упаду от +4 кг на весах после гастровыходных. Мне хочется, чтобы мой мужчина носил меня на руках из ванной в спальню, чтобы по холодной плитке на пальчиках не бежать! И опаздывая на поезд, хочу стометровку дать с гитарой за спиной и сумкой! В этой системе вечные крайности! Сначала худели как могли, а теперь пора наесть себе авторитет, а худых непременно захейтить, ибо нечего тут костями стучать! А можно всем видам остаться в ковчеге?!" – написала она.
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Проснуться и стать #немодной * Да-да, одним днём получить комментарии в духе: «Фу, поешь!», «хватит худеть!», «Страшная!» и выпасть из категории признанной красоты * Внепланово стать раздражителем толпы. Жить с ярко выраженными скулами всю жизнь, но в один прекрасный и особо трендовый день, получить «экспертную оценку» о том, что на лице была проведена операция по удалению комков с красивым названием, больше подходящем для вывески булочной * Удивительно, но факт: мода на тело существует * * и об этом нам твердит история, музеи, от картин с раздобревшими дамами в ямочках целлюлита до скульптур, далёких от 90-60-90! Но куда больше всех музеев знает, конечно, Инстаграм. Из каждого утюга и гаджета! #бодипозитив в 50 оттенках мнений! Для меня это безусловно – свобода быть любым, не осуждая себя и других! Это про любовь, в объёме, без условностей и этих с*ка-трендов! Можно быть и худым, и аппетитным, при этом стремиться быть здоровым и сильным. Абсолютно спокойно относиться к шрамам и морщинам, или убирать, не для кого-то, а в пределах собственного комфорта! В любом случае, проблемка изначально не в теле, хоть теребонькаем мы именно его * , лечить надо в голове * все свои комплексы, мании, зажимы, травмы итд. Я вот на ночь поела соленой рыбы, запила это дело безалкогольным пивом, «а чипсы были?» спросите вы, да...каюсь! Завтра с Лаврентьевым проснётся дочь пасечника * , вот тут я и вспомню про бодипозитив * Но всё таки сделаю себе массаж кварцевым камушком и попрыгаю на скакалке, лёд с ромашкой ииии можно на второй круг солёненького * Мне нравится когда ноги в тонусе, когда попка вздёрнута от приседаний, я любуюсь командами по пляжному волейболу и хожу на лимфодренажные массажи! При этом, в обморок не упаду от +4 кг на весах после гастро-выходных * Мне хочется, чтобы мой мужчина носил меня на руках, из ванной в спальню, чтобы по холодной плитке на пальчиках не бежать! И опаздывая на поезд, хочу 100 метровку дать с гитарой за спиной и сумкой! В этой системе вечные крайности! Сначала худели как могли, а теперь пора наесть себе авторитет, а худых непременно захейтить, ибо нечего тут костями стучать! А можно всем видам остаться в ковчеге?! *
Алина Астровская родилась 18 октября 1989 года в Донецке. Она бывшая участница украинской группы Real O. Наиболее известной Астровская стала благодаря работе ведущей шоу "Орел и решка" на канале "Интер".