Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
04 июня, 2020
 
Новости

"Нам когда-то захочется уйти и расстаться". Ведущая "Орла и решки" обратилась к возлюбленному

Украинская телеведущая Алина Астровская и российский музыкант, телеведущий Антон Лаврентьев отпраздновали три года отношений.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Астровская Лаврентьеву: Я без тебя могу, но не хочу!
Астровская – Лаврентьеву: Я без тебя могу, но не хочу!
Фото: alina_astrovskaya_ / Instagram

Ведущая шоу "Орел и решка", экс-солистка группы Real O Алина Астровская разместила в Instagram фото с бойфрендом, коллегой по проекту, российским музыкантом и телеведущим Антоном Лаврентьевым.

"F...ck you, Бегбедер! Ты мое самое захватывающее путешествие без обратного билета! Ты мое лето, мои веселые горки, разговоры до рассвета, смех до слез! Ты мои самые долгожданные поцелуи и объятия! Мой минор и мажор! Ты мой учитель и бесценный единомышленник! Мой маяк и ориентир! Но самое главное – ты мой друг! Нам когда-то захочется уйти и расстаться, нам обязательно покажется, что все потеряно, и, возможно, мы даже разойдеемся в стороны для того, чтобы вновь понять, что мы – это самый правильный выбор! Я без тебя могу, но не хочу!" – написала она. 

Фредерик Бегбедер, которого упомянула Астровская, – автор романа "Любовь живет три года".

Первым мужем Алины Астровской был футболист Евгений Бредун, с которым она прожила вместе шесть лет. Вторым мужем стал бизнесмен по имени Игорь, за него она вышла замуж в 2016 году. О расставании с ним Астровская рассказала в 2018 году, когда именно был оформлен развод, неизвестно. С Лаврентьевым Астровская оформила отношения в 2019 году.

Теги: любовь, телеведущая, телеведущий, Антон Лаврентьев, музыкант, Орел и решка, Алина Астровская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Владимир ПОПОВ
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS