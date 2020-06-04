"Нам когда-то захочется уйти и расстаться". Ведущая "Орла и решки" обратилась к возлюбленному

Ведущая шоу "Орел и решка", экс-солистка группы Real O Алина Астровская разместила в Instagram фото с бойфрендом, коллегой по проекту, российским музыкантом и телеведущим Антоном Лаврентьевым.
"F...ck you, Бегбедер! Ты мое самое захватывающее путешествие без обратного билета! Ты мое лето, мои веселые горки, разговоры до рассвета, смех до слез! Ты мои самые долгожданные поцелуи и объятия! Мой минор и мажор! Ты мой учитель и бесценный единомышленник! Мой маяк и ориентир! Но самое главное – ты мой друг! Нам когда-то захочется уйти и расстаться, нам обязательно покажется, что все потеряно, и, возможно, мы даже разойдеемся в стороны для того, чтобы вновь понять, что мы – это самый правильный выбор! Я без тебя могу, но не хочу!" – написала она.
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F*ck you Бегбедер! Ты мое * самое захватывающее путешествия без обратного билета! Ты мое * лето, мои весе * лые горки * , разговоры до рассвета, смех до сле * з! Ты мои самые долгожданные поцелуи и объятия! Мои * минор и мажор! Ты мои * учитель и бесценныи * единомышленник! Мои * маяк и ориентир! Но самое главное- ты мои * #друг! Нам когда-то захочется уи * ти и расстаться, нам обязательно покажется что все * потеряно и возможно мы даже разои * де * мся в стороны для того чтобы вновь понять, что #мы -это самыи * правильныи * выбор! Я без тебя могу, но НЕ ХОЧУ! #намТри #поТри это фото и будет тебе счастье * *
Фредерик Бегбедер, которого упомянула Астровская, – автор романа "Любовь живет три года".
Первым мужем Алины Астровской был футболист Евгений Бредун, с которым она прожила вместе шесть лет. Вторым мужем стал бизнесмен по имени Игорь, за него она вышла замуж в 2016 году. О расставании с ним Астровская рассказала в 2018 году, когда именно был оформлен развод, неизвестно. С Лаврентьевым Астровская оформила отношения в 2019 году.