"Нам когда-то захочется уйти и расстаться". Ведущая "Орла и решки" обратилась к возлюбленному

Украинская телеведущая Алина Астровская и российский музыкант, телеведущий Антон Лаврентьев отпраздновали три года отношений.

Астровская – Лаврентьеву: Я без тебя могу, но не хочу! Фото: alina_astrovskaya_ / Instagram

Ведущая шоу "Орел и решка", экс-солистка группы Real O Алина Астровская разместила в Instagram фото с бойфрендом, коллегой по проекту, российским музыкантом и телеведущим Антоном Лаврентьевым.

"F...ck you, Бегбедер! Ты мое самое захватывающее путешествие без обратного билета! Ты мое лето, мои веселые горки, разговоры до рассвета, смех до слез! Ты мои самые долгожданные поцелуи и объятия! Мой минор и мажор! Ты мой учитель и бесценный единомышленник! Мой маяк и ориентир! Но самое главное – ты мой друг! Нам когда-то захочется уйти и расстаться, нам обязательно покажется, что все потеряно, и, возможно, мы даже разойдеемся в стороны для того, чтобы вновь понять, что мы – это самый правильный выбор! Я без тебя могу, но не хочу!" – написала она.

Фредерик Бегбедер, которого упомянула Астровская, – автор романа "Любовь живет три года".

Первым мужем Алины Астровской был футболист Евгений Бредун, с которым она прожила вместе шесть лет. Вторым мужем стал бизнесмен по имени Игорь, за него она вышла замуж в 2016 году. О расставании с ним Астровская рассказала в 2018 году, когда именно был оформлен развод, неизвестно. С Лаврентьевым Астровская оформила отношения в 2019 году.