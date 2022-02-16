"Она такая горячая". 46-летняя Лонгория снялась в корсете и трусах

"Посылаю вам море поцелуев! С Днем святого Валентина!" – написала она.

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"Она такая горячая", – прокомментировала подписчица na78_live_your_life.

Контекст:

Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).

Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".

У актрисы есть сын Сантьяго, который родился 19 июня 2018 года в одном из госпиталей Лос-Анджелеса. О беременности актрисы стало известно в декабре 2017 года.

Для Лонгории ребенок стал первым. Для ее супруга, президента компании Televisa Хосе Антонио Бастона, – четвертым. Пара оформила отношения весной 2016 года.