"Легко любить Украину на расстоянии, в жарких странах", "Давай ты свой профиль откроешь". Никитюк ответила подписчице на критику ее поста ко Дню единения

"Маленький украинский флаг в моем чемодане всегда. Это мой талисман за много лет моих путешествий! Сегодня – День единения. И я хочу напомнить, что мы сильная нация! Нашей силе духа можно только позавидовать! Всем мирного неба над головой и позитива", – написала она.

Также Никитюк процитировала стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко.

"Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем'я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть.

Розкуйтеся, братайтеся!

У чужому краю

Не шукайте, не питайте

Того, що немає

І на небі, а не тілько

На чужому полі.

В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля!" – завершила пост Никитюк.

Она обнародовала фото желтых цветов на фоне голубого неба, держа в руке флаг Украины. Также телеведущая показала свои снимки в оранжевых шортах и топе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Легко любить ее на расстоянии, в жарких странах", – прокомментировала подписчица asenka.romanova.

"А давай ты свой профиль откроешь, и мы посмотрим твое поздравление и любовь в профиле", – предложила ей в ответ Никитюк.