"Легко любить Украину на расстоянии, в жарких странах", "Давай ты свой профиль откроешь". Никитюк ответила подписчице на критику ее поста ко Дню единения

"Маленький украинский флаг в моем чемодане всегда. Это мой талисман за много лет моих путешествий! Сегодня – День единения. И я хочу напомнить, что мы сильная нация! Нашей силе духа можно только позавидовать! Всем мирного неба над головой и позитива", – написала она.
Также Никитюк процитировала стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко.
"Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем'я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.
Розкуйтеся, братайтеся!
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля!" – завершила пост Никитюк.
Она обнародовала фото желтых цветов на фоне голубого неба, держа в руке флаг Украины. Также телеведущая показала свои снимки в оранжевых шортах и топе.
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"Легко любить ее на расстоянии, в жарких странах", – прокомментировала подписчица asenka.romanova.
"А давай ты свой профиль откроешь, и мы посмотрим твое поздравление и любовь в профиле", – предложила ей в ответ Никитюк.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля в своем обращении к гражданам назначил Днем единения так называемую дату вторжения РФ в Украину, которой ЦРУ считает 16 февраля. "В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал Зеленский.
Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?".
8 февраля Никитюк сообщила, что отдыхает в Пхукете (Таиланд).