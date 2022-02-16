Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2022
 
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Эллерт: Бременность Мишиной прекратила бы мои фырканья

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Эллерт: Так быстро любовь не проходит
Эллерт: Так быстро любовь не проходит
Фото: ellert_a / Instagram

Победитель первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ, сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт заявил, что надеется на примирение с украинской актрисой Ксенией Мишиной. Об этом он рассказал в интервью, которое 14 февраля вышло на YouTube-канале радио "Люкс ФМ".

"Все будет хорошо, я уверен в этом. Я не утверждаю, что у нас 100% будут отношения и все наладится. Я в это верю и попытаюсь сделать все, чтобы все наладилось. Я уверен, что у нас обоих есть чувства друг к другу", – сказал он.

По словам Эллерта, причиной раскола в отношениях стала сильная любовь. Он охарактеризовал отношения как гражданский брак."

"Ревность присутствовала иногда. (...) У кого-то она была бегло, у кого-то – в шутку, а кто-то требовал объяснений. Мне было иногда непонятно, хотелось, чтобы мне четко разложили все по полочкам. Здесь еще момент из-за наших графиков. У нас часто было мало времени друг с другом, по-видимому, ревностью я требовал внимания. (...) Я понимаю, что после съемок каждый был утомлен. Я, как человек, многое осознавший, не буду говорить, какие ошибки мы допустили, но я своим путем и методами постараюсь сделать так, чтобы все наладить", – заверил он.

Эллерт заявил, что у них с Мишиной еще есть чувства друг к другу.

"Так быстро любовь не проходит", – подчеркнул он.

На вопрос Демина, как сложились бы отношения, если бы Мишина забеременела, Эллерт сказал, что отношения были бы другими.

"Беременность – это безумная ответственность, в большей степени мужчины, – оберегать своего ребенка. (...) Я бы притормозил коней в каких-то своих фырканьях. Не только беременность стала бы знаком прекратить какие-то свои фырканья. А я фыркал. Что-то мне не нравилось. Я жалею", – сказал Эллерт.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Эллерт обрел популярность после победы в первом сезоне шоу "Холостячка" на СТБ в конце 2020 года.

Он был избранником главной героини этого шоу, Мишиной. Осенью стало известно, что пара рассталась. До отношений с актрисой у него было две жены и есть дочь Элина (2007). У Мишиной есть сын Платон (2012).

Теги: любовь, беременность, шоу, актриса, ревность, сценарист, мужчины, гражданский брак, брак, Холостячка, Александр Эллерт
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