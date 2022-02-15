"Давай, малая, почти вышло!", "Не делай этого". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала живот

Песик: Проверяем, кто как накачался Фото: tanet_vip / Instagram

"Проверяем с [украинским спортсменом] Артуром Слободяном, кто как накачался", – написала она.

В ролике Слободян снялся с голым торсом и продемонстрировал мышцы. Певик подняла футболку, оголив живот, и повторила позы спортсмена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)

"Давай малая, почти вышло!" – прокомментировал подписчик dimka_sky88.

"Таня, не делай этого", – попросила katyaonishuk.