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15 февраля, 2022
 
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"Давай, малая, почти вышло!", "Не делай этого". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала живот

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Песик: Проверяем, кто как накачался
Песик: Проверяем, кто как накачался
Фото: tanet_vip / Instagram

Участница "Женского квартала", украинская актриса Татьяна Песик 15 февраля опубликовала в Instagram видео из спортзала.

"Проверяем с [украинским спортсменом] Артуром Слободяном, кто как накачался", – написала она.

В ролике Слободян снялся с голым торсом и продемонстрировал мышцы. Певик подняла футболку, оголив живот, и повторила позы спортсмена.

"Давай малая, почти вышло!" – прокомментировал подписчик dimka_sky88.

"Таня, не делай этого", – попросила katyaonishuk.

Контекст:

Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь".

Песик исполнила главную роль в сериале "Танька и Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.

Теги: сериал, спортсмены, студия Квартал 95, актриса, Женский Квартал, Татьяна Песик
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