"Адская боль. Жжет так, что можно сойти с ума, руки трясутся". Асмус получила ожоги на съемках и показала их фото крупным планом

"Особо чувствительным лучше не листать карусель", – предупредила она.

Асмус рассказала, что по сценарию ее героиня должна была оторвать депилирующие полоски в подмышках. Она отметила, что никогда не пользовалась подобными. Ей объяснили, что полоски необходимо разогреть в ладонях, наклеить на подмышки и растереть, впечатывая воск.

"Я-то думала, там просто крем вместо него нанесли, как мы обычно витаминки вместо таблеток пьем, и сок вместо вина. Но что-то пошло не так. (...) Короче. В дубле было больно, но терпимо. И покраснело. Попросили сходу еще дубль. И вот его я уже не смогла доиграть. Оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, я увидела просто кровавые следы", – рассказала актриса.

Она добавила, что фото сделано сразу после того, как она вышла из кадра и ей вытерли кровь.

"Сейчас все выглядит гораздо страшнее. И дальше, как во сне, – лед, перекись, от которой стало хуже, адская боль. Жжет так, что можно сойти с ума, руки трясутся, одежду надеть больно. Уехали с площадки в клинику. В итоге – ожоги. Выписали таблетки, гормональный спрей и всевозможные мази. Нельзя пользоваться дезодорантами и замазывать тоналкой. Кожа содрана, и раны пока свежие", – написала она.

Асмус призналась, что мыться ей было больно даже теплой водой. На фото актриса показала ожоги крупным планом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)