Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2022
 
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"Адская боль. Жжет так, что можно сойти с ума, руки трясутся". Асмус получила ожоги на съемках и показала их фото крупным планом

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Асмус: Сейчас все выглядит гораздо страшнее
Асмус: Сейчас все выглядит гораздо страшнее
Фото: asmuskristina / Instagram

33-летняя российская актриса Кристина Асмус 16 февраля в Instagram сообщила, что пострадала на съемках.

"Особо чувствительным лучше не листать карусель", – предупредила она.

Асмус рассказала, что по сценарию ее героиня должна была оторвать депилирующие полоски в подмышках. Она отметила, что никогда не пользовалась подобными. Ей объяснили, что полоски необходимо разогреть в ладонях, наклеить на подмышки и растереть, впечатывая воск.

"Я-то думала, там просто крем вместо него нанесли, как мы обычно витаминки вместо таблеток пьем, и сок вместо вина. Но что-то пошло не так. (...) Короче. В дубле было больно, но терпимо. И покраснело. Попросили сходу еще дубль. И вот его я уже не смогла доиграть. Оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, я увидела просто кровавые следы", – рассказала актриса.

Она добавила, что фото сделано сразу после того, как она вышла из кадра и ей вытерли кровь.

"Сейчас все выглядит гораздо страшнее. И дальше, как во сне, – лед, перекись, от которой стало хуже, адская боль. Жжет так, что можно сойти с ума, руки трясутся, одежду надеть больно. Уехали с площадки в клинику. В итоге – ожоги. Выписали таблетки, гормональный спрей и всевозможные мази. Нельзя пользоваться дезодорантами и замазывать тоналкой. Кожа содрана, и раны пока свежие", – написала она.

Асмус призналась, что мыться ей было больно даже теплой водой. На фото актриса показала ожоги крупным планом.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Теги: Кристина Асмус, больница, сериал, актриса, врачи, кровь
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