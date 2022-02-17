"Естественная и красивая", "Удивительное видео". Мадонна поласкала себя перед камерой

Певица в кружевном бюстгальтере и трусах поласкала себя перед камерой, а также слизала кровь с пальца.
Видео – это ролик на кавер-версию песни Je t’aime… moi non plus из репертуара французских исполнителей Сержа Генсбура и его жены Джейн Биркин.
"Любовь никогда не имеет смысла", – написала она.
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"Удивительное видео", – отметила подписчица imperiomadonna.
"Естественная и красивая в этом ролике", – подчеркнула anastasiaobrien71.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".