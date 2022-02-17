Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2022
 
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"Естественная и красивая", "Удивительное видео". Мадонна поласкала себя перед камерой

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Мадонна: Любовь никогда не имеет смысла
Мадонна: Любовь никогда не имеет смысла
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 17 февраля на своей странице в Instagram разместила отрывок ролика, в котором предстала в нижнем белье в постели.

Певица в кружевном бюстгальтере и трусах поласкала себя перед камерой, а также слизала кровь с пальца.

Видео – это ролик на кавер-версию песни Je t’aime… moi non plus из репертуара французских исполнителей Сержа Генсбура и его жены Джейн Биркин.

"Любовь никогда не имеет смысла", – написала она.

"Удивительное видео", – отметила подписчица imperiomadonna.

"Естественная и красивая в этом ролике", – подчеркнула anastasiaobrien71.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, певица, белье, бюстгальтер, трусы, кровь, постель
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