"Естественная и красивая", "Удивительное видео". Мадонна поласкала себя перед камерой

Мадонна: Любовь никогда не имеет смысла Фото: madonna / Instagram

Певица в кружевном бюстгальтере и трусах поласкала себя перед камерой, а также слизала кровь с пальца.

Видео – это ролик на кавер-версию песни Je t’aime… moi non plus из репертуара французских исполнителей Сержа Генсбура и его жены Джейн Биркин.

"Любовь никогда не имеет смысла", – написала она.

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"Удивительное видео", – отметила подписчица imperiomadonna.

"Естественная и красивая в этом ролике", – подчеркнула anastasiaobrien71.