"Натуральная красотка". Каменских показала грудь в глубоком декольте

Певица выбрала модель без бретелей, с глубоким декольте, подчеркивающим грудь. В руках она держала статуэтку премии "Украинская песня года".
"Я безгранично благодарна, что песня "Почуття" коснулась стольких сердец. И надеюсь, что каждый раз она напоминает о невероятно важном – любви и искренности. Спасибо за приглашение исполнить "Почуття" на "Украинской песне года". И каждому слушателю за вашу любовь и поддержку", – написала она.
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"Натуральная красотка", – прокомментировала подписчица mariam.mash88.
"На Леонтьева похожа здесь", – написал an3thonyi11, сравнив Каменских с российским певцом Валерием Леонтьевым.
Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. На шоу "Голос країни" (телеканал "1+1"), тренером которого является Потап, ему предсказали пополнение в семье.
Церемония вручения премии "Украинская песня года" состоялась 16 февраля во Дворце искусств "Украина" в Киеве.