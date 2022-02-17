"Натуральная красотка". Каменских показала грудь в глубоком декольте

Каменских: Спасибо каждому слушателю за вашу любовь и поддержку Фото: kamenskux / Instagram

Певица выбрала модель без бретелей, с глубоким декольте, подчеркивающим грудь. В руках она держала статуэтку премии "Украинская песня года".

"Я безгранично благодарна, что песня "Почуття" коснулась стольких сердец. И надеюсь, что каждый раз она напоминает о невероятно важном – любви и искренности. Спасибо за приглашение исполнить "Почуття" на "Украинской песне года". И каждому слушателю за вашу любовь и поддержку", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Натуральная красотка", – прокомментировала подписчица mariam.mash88.

"На Леонтьева похожа здесь", – написал an3thonyi11, сравнив Каменских с российским певцом Валерием Леонтьевым.