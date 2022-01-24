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Гордон дал совет Наташе Королевой после того, как ей запретили въезд в Литву из-за незаконного посещения Крыма

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Гордон Королевой: Надо просто сделать выбор
Гордон – Королевой: Надо просто сделать выбор
Фото: gordondmytro / Instagram, koroleva__star / Instagram

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон посоветовал российской певице украинского происхождения Наташе Королевой впредь посещать Крым легальным способом – с территории Украины. Об этом он написал 24 января в комментарии под ее постом в Instagram, который она опубликовала после того, как накануне концерта в Вильнюсе Литва запретила ей въезд в страну сроком на пять лет из-за незаконного посещения оккупированного РФ Крыма.

"В Крым ездить можно, но через украинских пограничников и таможенников, потому что Крым – это Украина. Ездить иначе – нарушение международных законов, правил и норм, поэтому надо просто сделать выбор", – посоветовал Гордон певице.

Скриншот: gordondmytro / Instagram

Скриншот: gordondmytro / Instagram

Контекст:

23 января 2022 года стало известно, что Литва запретила въезд в страну Наташе Королевой до января 2027 года. Причиной запрета стали концерты певцов в оккупированном Крыму.

Реагируя на запрет, певица выразила возмущение на своей странице в Instagram и заявила, что похожая ситуация была с ней пять лет назад, когда ей запретили въезд в Украину из-за того, что она открыто поддержала оккупацию украинского Крыма и сыграла одну из главных ролей в фильме "Домик на юге", съемки которого проходили в Крыму.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Согласно украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.

Теги: Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Литва, оккупация, Чонгар, пограничники, Вильнюс, закон, Каланчак, Наташа Королева, певица
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