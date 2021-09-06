"У тебя все козыри на руках". Ургант посоветовал Наташе Королевой судиться с Николаевым за использование ее как секс-работника

Элден считает, что публикация снимка, на котором он запечатлен голым под водой в бассейне, является контентом порнографического характера, а музыканты – его распространителями. В связи с этим он требует не менее $150 тыс. от каждого фигуранта иска в качестве морального ущерба.

По словам Урганта, Наташа Королева может воспользоваться примером американца.

"Я подумал, что в нашей индустрии тоже была обложка альбома, на которой ребенка не спросили, сфотографировали и он тоже выглядит, как секс-работник", – заявил Ургант, продемонстрировав обложку альбома Николаева и Наташи Королевой "Дельфин и Русалка", который вышел в 1991 году.

На тот момент певице было 18 лет. На обложке артистка запечатлена в топе без бретелек, а Николаев с голым торсом.

"Так что, Наташа, у тебя все козыри на руках", – обратился к артистке ведущий.