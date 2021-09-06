Бульвар Шоубиз
 
06 сентября, 2021
 
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"У тебя все козыри на руках". Ургант посоветовал Наташе Королевой судиться с Николаевым за использование ее как секс-работника

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Первую песню Николаев написал для Наташи Королевой в 1990 году
Первую песню Николаев написал для Наташи Королевой в 1990 году
Фото: koroleva__star / Instagram

Российский ведущий Иван Ургант считает, что российская певица украинского происхождения Наташа Королева на обложке альбома "Дельфин и Русалка" выглядит, как секс-работница, и в связи с этим может подать в суд на своего экс-супруга, российского певца и композитора Игоря Николаева, вместе с которым тогда работала. Об этом Ургант заявил 3 сентября в эфире шоу "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале", обсуждая иск 30-летнего американца Спенсера Элдена ко всем участникам американской группы Nirvana из-за использования его детского фото в стиле ню на обложке альбома Nevermind в 1991 году.

Элден считает, что публикация снимка, на котором он запечатлен голым под водой в бассейне, является контентом порнографического характера, а музыканты – его распространителями. В связи с этим он требует не менее $150 тыс. от каждого фигуранта иска в качестве морального ущерба.

По словам Урганта, Наташа Королева может воспользоваться примером американца.

"Я подумал, что в нашей индустрии тоже была обложка альбома, на которой ребенка не спросили, сфотографировали и он тоже выглядит, как секс-работник", – заявил Ургант, продемонстрировав обложку альбома Николаева и Наташи Королевой "Дельфин и Русалка", который вышел в 1991 году.

На тот момент певице было 18 лет.  На обложке артистка запечатлена в топе без бретелек, а Николаев с голым торсом.

"Так что, Наташа, у тебя все козыри на руках", – обратился к артистке ведущий.

Контекст:

Наташа Королева (настоящее имя певицы – Наталия Порывай) родилась в 1973 году в Киеве. В 1990-м году певица презентовала первую песню, написанную для нее Николаевым, под названием "Желтые тюльпаны". Композиция сделала ее знаменитой. В 1992-м году артистка вышла замуж за Николаева, а в 2001 году их брак распался.

В настоящее время певица живет в браке с танцором Сергеем Глущенко, известным как стриптизер Тарзан. У пары есть сын Архип (2002).

Теги: рабство, скандал, секс, Наташа Королева, Игорь Николаев, Иван Ургант, Nirvana
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