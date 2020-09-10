  Королева рассказала об отношениях с экс-мужем Николаевым

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева рассказала, что иногда выступает дуэтом со своим бывшим супругом – певцом Игорем Николаевым на закрытых мероприятиях.

Королева о Николаеве: Мы не видимся, не встречаемся, не сидим по ресторанам Фото: koroleva__star / Instagram

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева в интервью YouTube-каналу Peopletalk TV заявила, что они с бывшим супругом Игорем Николаевым не поддерживают отношений, но при встрече им есть что вспомнить.

"Мы не видимся, не встречаемся, не сидим по ресторанам", – рассказала Королева.

Певица отметила, что если происходит случайная встреча, то они с Николаевым не избегают общения.

"В основном мы встречается по очень особенным поводам и даже эксклюзивно можем спеть вместе, но это закрытые мероприятия", – отметила Королева.

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Видео: PEOPLETALK TV/ YouTube

Наташа Королева (настоящее имя певицы – Наталия Порывай) была замужем за Николаевым с 1992-го по 2001 год. В настоящее время певица живет в браке с танцором Сергеем Глущенко, известным как стриптизер Тарзан. У пары есть сын Архип (2002).