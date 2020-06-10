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10 июня, 2020
 
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"Очень похожа на жену". Николаев показал 41-летнюю дочь

60-летний российский певец Игорь Николаев обнародовал в социальной сети фото своей старшей дочери Юлии Николаевой.

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Николаев отец двух дочерей: 41-летней Юлии и четырехлетней Вероники
Николаев – отец двух дочерей: 41-летней Юлии и четырехлетней Вероники
Фото: igor_nikolaev_music / Instagram

60-летний российский певец Игорь Николаев опубликовал в Instagram фото своей старшей дочери, 41-летней Юлии Николаевой.

По словам артиста, она прислала ему снимок, чтобы показать своих кошек и собаку. 

"Моя старшая дочка Юля поделилась фото со своими питомцами, а я делюсь с вами!" – написал Николаев. 

"Кажется, ваша старшая дочка очень похожа на вашу жену Юлю", – отреагировали на фото фолловеры. 

"Копия папы", – отметили сходство с Николаевым его подписчики. 

Старшей дочери Николаева Юлии осенью 2020 года исполнится 42 года, она родилась в 1978 году в браке с одноклассницей Еленой. В настоящее время Юлия живет в США и занимается врачебной практикой. 

В 2015 году в браке с Юлией Проскуряковой у артиста родилась дочь Вероника. 

Теги: Россия, США, Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, певец
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