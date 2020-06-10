"Очень похожа на жену". Николаев показал 41-летнюю дочь

60-летний российский певец Игорь Николаев опубликовал в Instagram фото своей старшей дочери, 41-летней Юлии Николаевой.
По словам артиста, она прислала ему снимок, чтобы показать своих кошек и собаку.
"Моя старшая дочка Юля поделилась фото со своими питомцами, а я делюсь с вами!" – написал Николаев.
"Кажется, ваша старшая дочка очень похожа на вашу жену Юлю", – отреагировали на фото фолловеры.
"Копия папы", – отметили сходство с Николаевым его подписчики.
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Моя старшая дочка Юля поделилась фото со своими питомцами (три кошки и собака Эи * ва), а я делюсь с вами!) Хорошего дня! #юлияниколаева
Старшей дочери Николаева Юлии осенью 2020 года исполнится 42 года, она родилась в 1978 году в браке с одноклассницей Еленой. В настоящее время Юлия живет в США и занимается врачебной практикой.
В 2015 году в браке с Юлией Проскуряковой у артиста родилась дочь Вероника.