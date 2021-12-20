Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников

Наташа Королева: У меня порой бывает в день по 20 поздравлений Фото: koroleva__star / Instagram

"У меня порой бывает в день по 20 поздравлений. И надо это еще успеть сделать к определенному числу", – заявила артистка.

Стоимость одного видеоролика с поздравлениями от певицы стартует от 5 тыс. руб. (около 1,8 тыс. грн) и зависит от его продолжительности. Совместный ролик Королевой с мужем, российским стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко) стоит 15 тыс. руб. (5,5 тыс. грн), отмечается в сюжете.