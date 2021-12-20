Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников

"У меня порой бывает в день по 20 поздравлений. И надо это еще успеть сделать к определенному числу", – заявила артистка.
Стоимость одного видеоролика с поздравлениями от певицы стартует от 5 тыс. руб. (около 1,8 тыс. грн) и зависит от его продолжительности. Совместный ролик Королевой с мужем, российским стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко) стоит 15 тыс. руб. (5,5 тыс. грн), отмечается в сюжете.
Наташа Королева (настоящая фамилия Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица переехала в Москву и начала сотрудничать с композитором Игорем Николаевым. В 1992-м они поженились, а в 2001-м – расстались.
С 2001 года Королева начала жить с Глушко. Официально они оформили отношения в августе 2003 года. За год до этого у пары родился сын Архип, сейчас ему 19 лет.