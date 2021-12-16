"Слишком сладко", "Королева". Бейонсе крупным планом показала пышную грудь

Фото Бейонсе сделала для рекламной кампании своего бренда Ivy Park.
Пост певицы собрал более 2,4 млн лайков.
"Слишком сладко", – прокомментировала elianasara22.
"Королева", – написал пользователь eu_venuxs.
"Дива", – отреагировал pauloator.
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Бейонсе – 28-кратная обладательница премии "Грэмми", исполнительница песен в стиле R'n'B и хип-хоп.
Певица замужем за американским рэпером Jay-Z. Они поженились в 2008 году. Пара воспитывает троих детей – восьмилетнюю дочь и трехлетних двойняшек.