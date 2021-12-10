Бейонсе сходила на свидание с мужем в наряде стоимостью более $32 тыс.

Для свидания с Jay-Z Бейонсе выбрала наряд от Gucci x Balenciaga Фото: beyonce / Instagram

В публикации отмечается, что Бейонсе была одета в сверкающий комплект, состоящий из блейзера (за $13 тыс.) с логотипами люксовых брендов Gucci x Balenciaga и облегающих брюк (за $10, 8 тыс.), покрытых культовой монограммой Gucci в виде двойной буквы G.

Образ певицы дополнили перчатки "без пальцев", бриллиантовые серьги Messika, очки и клатч Gucci (за $8, 5 тыс.) в форме анатомического сердца.

Соответствующие фото Бейонсе опубликовала 8 декабря на своей странице в Instagram.

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