Бейонсе сходила на свидание с мужем в наряде стоимостью более $32 тыс.

В публикации отмечается, что Бейонсе была одета в сверкающий комплект, состоящий из блейзера (за $13 тыс.) с логотипами люксовых брендов Gucci x Balenciaga и облегающих брюк (за $10, 8 тыс.), покрытых культовой монограммой Gucci в виде двойной буквы G.
Образ певицы дополнили перчатки "без пальцев", бриллиантовые серьги Messika, очки и клатч Gucci (за $8, 5 тыс.) в форме анатомического сердца.
Соответствующие фото Бейонсе опубликовала 8 декабря на своей странице в Instagram.
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Бейонсе – 28-кратная обладательница премии "Грэмми", исполнительница песен в стиле R'n'B и хип-хоп.
Певица замужем за американским рэпером Jay-Z. Они поженились в 2008 году. Пара воспитывает троих детей – восьмилетнюю дочь и трехлетних двойняшек.