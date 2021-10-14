"Хорошие сиськи", "Секси". Бейонсе в откровенном наряде закинула ногу на поручни

Артистка оставила публикацию без комментариев.

View this post on Instagram Публикация от Beyonce * (@beyonce)

На другом фото певица позирует в этом же наряде на лестнице, закинув ногу на поручни.

"Хорошие сиськи", – оценили снимки певицы ее поклонники.

"Секси", – написали фолловеры.

View this post on Instagram Публикация от Beyonce * (@beyonce)