Блинкен заявил, что предложил Лаврову встретиться на следующей неделе

Он отметил, что США более трех недель назад отправили России ответ на ее требования по "гарантиям безопасности".

"Сегодня утром мы получили ответ, который мы изучаем. Ранее сегодня я направил письмо министру Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе после наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые можно предпринять для урегулирования этого кризиса без конфликта", – заявил Блинкен.

По его словам, США также предлагают провести встречу Совета Россия – НАТО и постоянного совета ОБСЕ.

"Эти заседания могут создать возможности для саммита ключевых лидеров в контексте деэскалации для выхода на понимание относительно наших общих обеспокоенностей в вопросе безопасности", – заявил Блинкен.