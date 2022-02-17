Блинкен: Россия говорит, что сокращает количество войск у границ Украины. Мы пока этого не видим

Блинкен: Наша информация четко говорит, что российские силы готовятся к нападению на Украину в ближайшие дни Фото: EPA

По словам Блинкена, Россия скопила около 150 тыс. военных у границ Украины на своей территории, в оккупированном Крыму и в Беларуси.

"Россия говорит, что сокращает этот контингент. Мы не видим, чтобы это происходило на местах. Наша информация четко говорит, что эти силы, в том числе наземные войска, самолеты, корабли, готовятся к нападению на Украину в ближайшие дни. Мы не знаем, чем все закончится", – заявил он.