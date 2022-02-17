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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен: Россия говорит, что сокращает количество войск у границ Украины. Мы пока этого не видим

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Блинкен: Наша информация четко говорит, что российские силы готовятся к нападению на Украину в ближайшие дни
Блинкен: Наша информация четко говорит, что российские силы готовятся к нападению на Украину в ближайшие дни
Фото: EPA

США пока не видят отвода Россией своих войск и техники от украинских границ, несмотря на заявления Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 17 февраля в ходе заседания Совета Безопасности ООН, трансляцию вел канал in time Ukraine в YouTube.

По словам Блинкена, Россия скопила около 150 тыс. военных у границ Украины на своей территории, в оккупированном Крыму и в Беларуси.

"Россия говорит, что сокращает этот контингент. Мы не видим, чтобы это происходило на местах. Наша информация четко говорит, что эти силы, в том числе наземные войска, самолеты, корабли, готовятся к нападению на Украину в ближайшие дни. Мы не знаем, чем все закончится", – заявил он.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Крым, Украина, Беларусь, граница, Госдепартамент США, Совет Безопасности ООН, вторжение, Энтони Блинкен, российская агрессия, войска
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