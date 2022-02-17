"Отзыв всех западных инструкторов, отказ НАТО от сотрудничества с Украиной". Россия ответила на предложения США по "гарантиям безопасности"

В частности, Россия сетует, что "американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности".
"Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Эти положения имеют для РФ принципиальное значение", – говорится в заявлении.
В МИД утверждают, что "никакого российского вторжения в Украину нет и не планируется, поэтому утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности".
По мнению РФ, для деэскалации ситуации вокруг Украины "принципиально важно выполнение следующих шагов". "Это принуждение Киева к выполнению Комплекса мер [по выполнению Минских соглашений], прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", – резюмировали в МИД России.
ТАСС пишет, что ответ российской стороны был сегодня передан послу США в РФ Джону Салливану.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.
15 февраля 2022 года Столтенберг заявил, что решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина может в будущем стать членом Альянса, остается в силе.