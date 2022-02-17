"Отзыв всех западных инструкторов, отказ НАТО от сотрудничества с Украиной". Россия ответила на предложения США по "гарантиям безопасности"

В частности, Россия сетует, что "американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности".

"Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Эти положения имеют для РФ принципиальное значение", – говорится в заявлении.

В МИД утверждают, что "никакого российского вторжения в Украину нет и не планируется, поэтому утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности".

По мнению РФ, для деэскалации ситуации вокруг Украины "принципиально важно выполнение следующих шагов". "Это принуждение Киева к выполнению Комплекса мер [по выполнению Минских соглашений], прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", – резюмировали в МИД России.

ТАСС пишет, что ответ российской стороны был сегодня передан послу США в РФ Джону Салливану.