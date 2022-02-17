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"Отзыв всех западных инструкторов, отказ НАТО от сотрудничества с Украиной". Россия ответила на предложения США по "гарантиям безопасности"

Часть ответа российского МИД касается ситуации вокруг Украины
Часть ответа российского МИД касается ситуации вокруг Украины
Фото: depositphotos.com

Россия требует от стран НАТО отказаться от любых видов сотрудничества с Украиной. Об этом говорится в ответе министерства иностранных дел РФ на предложения США по так называемым "гарантиям безопасности", предоставления которых требует Кремль. Текст заявления 17 февраля опубликовало российское агентство ТАСС.

В частности, Россия сетует, что "американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности".

"Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Эти положения имеют для РФ принципиальное значение", – говорится в заявлении.

В МИД утверждают, что "никакого российского вторжения в Украину нет и не планируется, поэтому утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности".

По мнению РФ, для деэскалации ситуации вокруг Украины "принципиально важно выполнение следующих шагов". "Это принуждение Киева к выполнению Комплекса мер [по выполнению Минских соглашений], прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", – резюмировали в МИД России.

ТАСС пишет, что ответ российской стороны был сегодня передан послу США в РФ Джону Салливану.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

15 февраля 2022 года Столтенберг заявил, что решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина может в будущем стать членом Альянса, остается в силе.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, МИД России, агрессия, страна-агрессор, российская агрессия, Джон Салливан, МИД РФ
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