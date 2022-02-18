ГОРДОН
 
 
МИР

Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В резолюции сенаторов отмечено, что она не должна трактоваться как разрешение на ввод войск США в Украину
В резолюции сенаторов отмечено, что она не должна трактоваться как разрешение на ввод войск США в Украину
Фото: depositphotos.com

Сенат США на фоне угрозы вторжения России 17 февраля единогласно принял резолюцию в поддержку Украины . Об этом сообщает Associated Press.

Резолюция, принятая сенаторами, не имеет силы закона, но официально заявляет о непоколебимой поддержке США безопасной, демократической и независимой Украины и осуждает наращивание российских войск у ее границ. Голосование было единогласным и без возражений.

В резолюции сенаторы призвали президента США Джо Байдена совместно с американским правительством использовать все инструменты, чтобы наложить значительные расходы на Россию и восстановить мир в Европе. Сенаторы заявили также, что Белый дом может самостоятельно вводить санкции, независимо от действий Конгресса США. В документе отмечено, что она не должна трактоваться как разрешение на применение американской армии против РФ или ввод войск США в Украину.

"Мы должны ясно дать понять, что мир поддерживает свободных жителей Украины и что мы нанесем серьезные, неумолимые последствия для экономики России, если они перейдут через границу в Украину", – заявил сенатор Джеймс Лэнкфорд (республиканец от штата Оклахома).

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. В этот же день Байден заявил, что США продолжают фиксировать скопление российских войск у границ Украины, поэтому считают, что угроза вторжения РФ в Украину сохраняется.

Теги: Россия, США, Украина, санкции, агрессия, нападение, вторжение, Сенат США, страна-агрессор, российская агрессия, Джеймс Лэнкфорд, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это невероятно", "До слез". Японская группа The Yokohama Sisters исполнила гимн Украины. Видео
  "Это невероятно", "До слез". Японская группа The Yokohama Sisters исполнила гимн Украины. Видео
В День единения украинцев объединила музыкой национальная музыкальная премия "Украинская песня года"
В День единения украинцев объединила музыкой национальная музыкальная премия "Украинская песня года" Актуально
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
Жена Скичко Юрушева сообщила о беременности
Жена Скичко Юрушева сообщила о беременности
  "Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом
  "Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом
"Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит?" Павленко из Go-A высказалась о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"
"Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит?" Павленко из Go-A высказалась о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"
  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн
  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу
"Аж холод по спине!" Мама Наташи Королевой накричала на нее во время исполнения украинской песни
"Аж холод по спине!" Мама Наташи Королевой накричала на нее во время исполнения украинской песни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (349911)
2
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото (152163)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (76830)
4
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (42379)
5
"Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно (39049)
6
"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой (34253)
7
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (32926)
8
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте (31961)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS