Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины

В резолюции сенаторов отмечено, что она не должна трактоваться как разрешение на ввод войск США в Украину Фото: depositphotos.com

Резолюция, принятая сенаторами, не имеет силы закона, но официально заявляет о непоколебимой поддержке США безопасной, демократической и независимой Украины и осуждает наращивание российских войск у ее границ. Голосование было единогласным и без возражений.

В резолюции сенаторы призвали президента США Джо Байдена совместно с американским правительством использовать все инструменты, чтобы наложить значительные расходы на Россию и восстановить мир в Европе. Сенаторы заявили также, что Белый дом может самостоятельно вводить санкции, независимо от действий Конгресса США. В документе отмечено, что она не должна трактоваться как разрешение на применение американской армии против РФ или ввод войск США в Украину.

"Мы должны ясно дать понять, что мир поддерживает свободных жителей Украины и что мы нанесем серьезные, неумолимые последствия для экономики России, если они перейдут через границу в Украину", – заявил сенатор Джеймс Лэнкфорд (республиканец от штата Оклахома).