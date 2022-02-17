Пора закопать все "топоры войны". "Слуга народа" призвала политсилы к единству для защиты Украины

Пора работать вместе на защиту Украины от врага, отметили в "Слуге народа" Фото: depositphotos.com

"Призываем все политические силы Украины, парламентские и непарламентские партии к единству в стремлении дать отпор агрессору. Пора закопать все "топоры войны", отбросить политические споры и противостояния, все стремления заработать дополнительные "политические дивиденды". Пора работать вместе на защиту Украины от врага, на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, на обеспечение будущего нации, страны и государства…. Сохранить страну для потомков – наша общая задача", – подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что "в последние месяцы происходит эскалация ситуации – угрожающе увеличивается количество российских войск вдоль границы с Украиной, в оккупированном Крыму и в Беларуси".

"С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганская Луганской области. Из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм противник выпустил 32 снаряда… Также обстреляли школу во Врубовке, в которой в это время также проходили занятия и находились дети… Это откровенные акты терроризма против мирных жителей, совершаемых российской армией наемников", – сказано в заявлении.

В "Слуге народа", учитывая "террористические атаки российских наемников на детей", призвали немедленно ужесточить санкции против [президента РФ Владимира] Путина и его окружения.